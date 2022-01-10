Крушение самолета МАУ: Иран не признает международной координационной группы, в которую входит Украина - посол

КИЕВ. 10 января. УНН. Иран официально заявил о том, что не признает Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752. Об этом в интервью УНН сообщил посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради.

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“Иранская делегация во время третьего тура переговоров заявила, что официально не признает этой так называемой “международной группы по координации”. Для этого существует немало аргументов. Первое, это то, что в соответствии с окончательным статистическим данным, из 176 погибших в этой катастрофе, 146 человек были иранцы, 11 - украинцы, 10 - афганцы, 5 - канадцы и 4 - граждане Швеции. Кроме того, при выходе из аэропорта на посадку лишь тридцать человек показали заграничные паспорта иностранных граждан, а остальные пассажиры вошли в самолет с иранскими паспортами”, - сказал посол.

Детали

По словам Моради, Исламская Республика Иран не признает двойного гражданства. Поэтому лиц, имеющих двойное гражданство, страна считает иранскими гражданами.

“В этой связи, ни одного британского гражданина среди погибших нет, поскольку те лица, о которых Британия утверждает, что это ее граждане, в соответствии с правовыми нормами, являются иранскими гражданами. Поэтому присутствие Британии в координационной группе мы не можем воспринять, и поэтому состав международной группы по координации, по своей сути, является сомнительным, и присутствие в ней Британии ставится под вопрос”, - объясняет дипломат.

Отметим

Сразу после катастрофы авиакомпания МАУ и иранские СМИ опубликовали список жертв трагедии. Среди них, по сообщениям, были 81 гражданин Ирана, 57 граждан Канады, 11 граждан Украины, 10 граждан Швеции, 13 граждан Афганистана и четверо граждан Британии.

Международная координационная группа представляет Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ранее в нее входил и Афганистан.

Что было ранее



6 января Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 заявила о том, что Иран не видит нужды вести переговоры с ней.

"Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права”, - говорится в заявлении.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “вражескую цель”.

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Украина назвала этот отчет “сборником манипуляций”