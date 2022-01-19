Украина требует опровержения от вицепремьера Словакии, назвавшего Крым ”российским"

КИЕВ. 19 января. УНН. Министерство иностранных дел считает неприемлемыми заявления вицепремьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика, который усомнился в принадлежности Крыма. Об этом УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Цитата

“В Министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины. Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций”, — сказал дипломат.

Детали

По словам представителя МИД, разговоры о возвращении к business as usual с РФ, которая грубо нарушила международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, только пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии.

“Комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины. Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружественных украинско-словацких отношений”, — подчеркнул спикер.

Контекст

Сулик сказал словацким СМИ, что считает европейские санкции против РФ “неудачными”.

“Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции лишь наносят ущерб, и россияне все равно не вернут Крым. Надо смотреть вперед и строить отношения”, — цитирует его пресса.