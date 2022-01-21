Минэкономики перекладывает ответственность за сложную ситуацию в экономике на бизнес и общество: эксперт о “налоговом законе”

КИЕВ. 21 января. УНН. Перекладывание тягостей экономического развития страны на бизнес и на общество не будет эффективным инструментом. Такую точку зрения в интервью УНН высказал член "Экономического дискуссионного клуба“, международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук, говоря о принятом парламентом ”ресурсном" законопроекте № 5600.

Цитата

“Первый тезис, который я скажу — например, если мы ориентируемся на европейское сообщество, на Соединенные Штаты, как на высокоразвитые экономики, первый тезис который у них существует — это уплата налогов! Неуплата налогов для них самое тяжкое преступление”, — говорит экономист.

“Второй мой тезис — я же вижу, что Кабинет министров Украины в лице Министерства экономики (позвольте немножко покритикую своих коллег) — они идут стандартным путем. Они перекладывают ответственность или риски за экономику, которая тяжело развивается, на бизнес и на общество”, — отметил он.

Детали

Специалист отметил, что, по его мнению, в 2017 году власть совершила ошибку, отказавшись от регулирования наценки на социально чувствительные продукты питания для наиболее незащищенных слоев населения, что привело к существенному росту цен на них и ударило по карманам украинцев.

“Но, опять же, мы возвращаемся к механизму ограничения наценки розничными сетями, на ограничение рентабельности производителями этих продуктов.

Но при этом давайте зададимся вопросом, а что само государство сделало для решения этого вопроса?

Почему государство не сказалоа: парни и девушки, здесь мы ограничиваем вашу наценку в 10%, ограничиваем вашу рентабельность, и при этом со стороны государства на эти продукты например делаем нулевую ставку налогообложения. В принципе это то, что есть на сегодня в той же Европе”, — отмечает Гарбарук.

По его словам, еще один инструмент, который можно было бы предложить - это целевая государственная поддержка для производителей именно этих товаров.

“Должен быть путь навстречу друг другу! А просто перекладывание тягостей экономического развития на бизнес и на общество — я считаю это не достаточный инструмент, и он точно не будет эффективным”, — считает эксперт.

В итоге, по мнению Игоря Гарбарука, для достижения успеха, каждый должен начинать с себя.

“Не может быть такого, чтобы существовала система двойных стандартов: кто-то в полной мере должен платить налоги, кто-то должен обеспечить работу полиции, учителей, пожарных, всех служб, деятельность которых должно обеспечить государство, а я буду себе тихо сидеть и не платить налоги. Как бы это ни было тяжело, мы должны постепенно к этому (уплате налогов — ред.) прийти на уровне общества”, — подытожил он.

Контекст

Верховная Рада 30 ноября приняла закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (№ 5600).

Авторы считают, что документ совершенствует ряд положений Налогового кодекса, касающихся вопросов налогового администрирования налога на прибыль предприятий, НДФЛ, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений закона будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в год.

Представители оппозиции считают, что документ направлен на латание дыр в бюджете за счет сбора дополнительных налогов с населения.