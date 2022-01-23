ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений

КИЕВ. 23 января. УНН. Если в Госдуме Российской Федерации дадут зеленый свет проекту постановления о “необходимости признать” так называемые “ЛНР” и “ДНР”, это будет представлять собой прямое нарушение Россией Минских соглашений. Об в ответ УНН сообщил представитель Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

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“Эта идея, если она будет реализована, будет представлять собой прямое нарушение Россией Минских соглашений. Согласно Минским соглашениям, Россия признаёт неконтролируемый правительством регион восточной Украины как часть Украины”, — сообщил представитель ЕС.

Детали

По его словам, реализация такой инициативы еще больше подорвало бы территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, пренебрегая собственными международными обязательствами России.

“Это — безответственная риторика и инициатива и очередная провокация, способствующая усилению напряженности и осложняющая нынешние усилия международного сообщества по переговорам о мирном урегулировании конфликта”, — подчеркнул Стано.

Контекст

На прошлой неделе депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики”.

Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании “Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.