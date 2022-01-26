В офисе ОБСЕ не собираются эвакуировать персонал из Украины пояснили, почему

КИЕВ. 26 января. УНН. В Офисе координатора проектов ОБСЕ в Украине не планируют эвакуировать персонал из Украины. В офисе говорят, что пока нет оснований считать, что он не сможет продолжить работу в стране. Об этом рассказал УНН координатор проектов ОБСЕ, посол Хенрик Вилладсен.

Собеседник отметил, что в Украине действуют две миссии ОБСЕ — Координатор проектов и Специальная мониторинговая миссия. Он отметил, что делать заявления может только по первой.

Цитата:

“Мы, конечно, обеспокоены ситуацией, которая происходит в Украине и вокруг нее, как и все остальные. И, конечно же, безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение. Мы продолжим работать (в Украине — ред.), как и планировали. Мы не собираемся вывозить сотрудников из Украины”, — рассказал Вилладсен.

Детали

Координатор проектов, по словам посла, будет продолжать наблюдать за ситуацией, которая “развивается в разных направлениях каждый день”.

На данный момент, по словам собеседника, эта миссия состоит из около 110 человек.

“Конечно, то, что происходит, — это ситуация, к которой мы относимся очень серьезно, и мы должны все время следить за ней. Но что я могу сказать, так это то, что у нас не было особых причин думать, что мы не сможем продолжить работу, которую мы делаем, как планировали”, — отметил Вилладсен.

Контекст

Некоторые страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время". Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза в большинстве сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, "которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам”.