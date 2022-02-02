Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ключевым направлением работы нового малого альянса Украина - Польша - Великобритания должна стать безопасность. Такое мнение в беседе с УНН высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Эксперт заметил, что о направлении нового альянса пока говорить рано, ведь все детали и договоренности пока неизвестны.

Цитата:

“Думаю, что ключевым элементом в этом должно быть, и, думаю, все-таки будет, именно измерение по безопасности, потому что сегодня эта тема является ключевой для всех трех участников этого будущего объединения”, — сказал он.

Детали

По словам Огрызко, идея подобных "треугольников" не нова, еще в 90-е годы он предлагал такие форматы тогдашнему руководству, чтобы соединять интересы Украины с “нужными нам странами”. Однако, по его словам, тогда эта идея, к сожалению, не была реализована.

“Но хорошо, что она реализуется сейчас. Это - абсолютно правильный подход, и я думаю, что есть здесь очень неплохие шансы и для других форматов. Ну а я считаю, что самой главной должна быть именно безопасность, а особенно, учитывая, что одним из углов этого треугольника (я имею в виду Британию) является страна, которая является ядерной, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, которая является страной, которая подписывала Будапештские гарантии безопасности Украины”, — отметил собеседник УНН.

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Он подчеркнул, что Соединенное Королевство, очевидно, поддерживает Украину, предоставляет ей огромную финансовую, военную помощь, и занял очень четкую позицию относительно России, поэтому, иметь такого союзника — это огромный и безусловный плюс для Украины.

“Будет ли он иметь то, что нам крайне необходимо для сдерживания России, а именно статью, которая бы гарантировала взаимную поддержку в случае нападения третьей стороны на кого-то из этих трех стран — членов (аналог 5 статьи Вашингтонского договора — ред.) - это как раз тот момент, который является ключевым для того, чтобы считать, что он действительно имел бы очень сдерживающий эффект для России. Вряд ли оно там будет прописано, но и без него, я считаю, такая форма сотрудничества является чрезвычайно положительной, и когда это произойдет, я думаю, что мы поднимем бокалы шампанского”, — считает он.

По мнению бывшего министра, создавать новые региональные альянсы со странами, которые "говорят на одном языке" с Украиной, это — безусловный позитив, поэтому, чем больше таких форматов будет в нашем арсенале, тем лучше.

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На вопрос о том, в чем бенефит Великобритании от такого союза, собеседник отметил, что Соединенное Королевство сейчас, выйдя из Европейского Союза, начинает “играть свою собственную игру”.

“Она начинает при отсутствии лидерских амбиций (реальных, которые можно было бы увидеть) у таких стран, как Германия и Франция, начинает брать на себя роль лидера на европейском континенте. И это сейчас очень четко просматривается. Поэтому я думаю, что, имея с Британией тесные и по-настоящему партнерские отношения, это пойдет только на пользу Украине, и мы будем это приветствовать”, — добавил Огрызко.

Что было ранее

Президент Владимир Зеленский накануне заявил с трибуны Верховной Рады, что Украина создает новый формат политического сотрудничества в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сообщил, что МИД прорабатывает две идеи о создании двух новых альянсов. В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, отметив, что в украинской внешней политике давно есть “идея черноморско-балтийской оси”. Союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить, отметил он. Также эту идею подтвердила Британия.



Важно отметить, что Украина на сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей и Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.