Более одного миллиарда "вложат" в украинское кино: запланирована работа над 65 фильмами и сериалами

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине в этом году запланирована работа над 65 кинофильмами и сериалами при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Госкино.

Цитата:

“В 2022 году запланирована работа над 65 проектами-победителями 14-17 конкурсных отборов. Совет по государственной поддержке кинематографии на открытом заседании от 13 января 2022 года утвердил график проведения конкурсных отборов на 2022 год”, — говорится в ответе на запрос.

Детали

Отмечается, что 119 кинофильмов в настоящее время находятся в производстве. Среди них: "Мавка. Лесная песня” (“Мавка. Лiсова пiсня”), “Донбасс-Гималаи” (“Донбас-Гiмалаї”), “Одной Вселенной мало. Иван Марчук” (“Одного Всесвiту мало. Iван Марчук”), “Чернобыль (CHERNOBYL)” (“Чорнобиль (CHERNOBYL)”), “Дикое лето в Крыму” (“Дике лiто в Криму”), “Голос сердца” (“Голос серця”), “Земля Энея” (“Земля Енея”), “Замуж за миллионера” (“Замiж за мiльйонера”), “Зелье” (“Зiлля”).

В Госкино сообщили, что Совет по государственной поддержке кинематографии Украины утвердил объем средств, выделяемых на протяжении бюджетного периода на 2022 год — 1 275 349 250,00 грн.

Также сообщается, что в 2021 году профинансировано фильмов на сумму 528 829 700,00 грн.

Дополнение

В Госкино сообщали, что в Украине в 2021 году производили 125 кинофильмов и сериалов.



Финансовая поддержка украинского кинематографа в 2020 году составила 446 млн 714 тыс. грн.