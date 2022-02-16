Накопилось много вопросов: в “Слуге народа” заявили, что следующая неделя на 99% будет пленарной

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Депутаты от “Слуги народа” решили перенести пленарную неделю с 1-4 марта на 22 - 25 февраля. Как рассказал журналисту УНН народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура, это связано большим количеством вопросов, которые необходимо рассмотреть.

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“Перенос сессионной недели не связан с угрозой российской агрессии. Сейчас есть много вопросов, которые необходимо рассмотреть оперативно. Этот промежуток времени (22-25 февраля - ред.) подходит всем, потому что все уже будут в Киеве в это время, поэтому принято такое решение, и уже внесено постановление, которое предусматривает, что следующая неделя будет пленарной”, - рассказал нардеп.

Детали

По словам депутата, на данный момент накопилось много законопроектов, которые необходимо рассмотреть в оперативном порядке.

“Будет согласительный совет, где будут формировать приоритеты. Следующая неделя на 99% будет пленарной. А через неделю будет работа с избирателями”, - добавил Качура.

Добавим

Как информировал УНН, некоторые народные депутаты покинули страну на фоне угрозы военного вторжения. Как сообщал секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, по состоянию на 14 февраля было известно о 23 парламентариях, которые уехали из Украины.

15 февраля Рада собралась на первое пленарное заседание после двух недель работы в комитетах. В сессионном зале зарегистрировались 216 нардепов из 423 необходимых.

Отметим также, что сами “Слуги народа” заговорили о возможности проведения пленарных заседаний ВР онлайн.