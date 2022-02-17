"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Министерстве цифровой трансформации рассматривают установление государственных приложений, таких как “Дія” и HELSI, на смартфоны для людей от 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Министерстве цифровой трансформации.

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На вопрос, будет ли установлено по умолчанию приложение "Дія" и приложение HELSI, в Минцифре ответили: "Мы рассматриваем установку государственных приложений на эти смартфоны".

Модели смартфонов, программное обеспечение и тарифный план

В Минцифре сообщили, что варианты модели, производителя и поставщика смартфонов пока прорабатываются.

"Главный критерий - это современность и достаточная техническая функциональность для пользования передовыми цифровыми сервисами: Дія, банковские сервисы (в том числе бесконтактная оплата) и др. Сейчас мы находимся на стадии формирования технических требований к смартфонам, изучаем имеющиеся модели на рынке. Также проводим консультации и переговоры со всеми мобильными операторами с целью выбора оптимального тарифного плана для потребностей этой аудитории пользователей”, — говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что техническая платформа, как и выбор производителя и поставщика смартфонов, в настоящее время прорабатываются.

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Финансирование

В министерстве напомнили, что финансирование будет осуществляться за бюджетные средства, в том числе путем возможного расширения программы "єПідтримка". Дополнительно рассматривается вопрос привлечения партнеров со стороны бизнеса, которые смогут поддержать проект финансово, что может снизить нагрузку на бюджет.

"Целевая аудитория проекта - вакцинированные пожилые люди, которым исполнилось 60 и более лет. Их количество динамично и постоянно меняется. Например, для тех, кто на момент старта проекта не попадает по критериям возраста (например, 59 лет, но в процессе оформления пенсии или пока не вакцинированы), мы учитываем возможность принять участие и получить смартфон в период попадания в эту категорию в течение действия проекта”, — отмечается в ответе на запрос.

Сообщается, что источники, объемы финансирования и порядок обеспечения вакцинированных украинцев, которым исполнилось 60 и более лет, бесплатными, качественными современными смартфонами и льготным тарифом, будут определены по результатам принятия соответствующих программных документов, обработанных на выполнение анонсированного Президентом Украины государственного проекта.

Обучение азам цифровой грамотности

"Мы планируем обучение и поддержку пожилых людей в возрасте от 60 лет — как первично при выдаче смартфона, так и в дальнейшем — комплексное обучение цифровой грамотности. Это одна из ключевых составляющих проекта", - сообщили в Минцифре.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весной этого года украинцы в возрасте от 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса, получат смартфон и льготный тариф.

Справочно

По данным исследования Минцифры, которое провели в 2019 году, в Украине 15,1% населения не имеют цифровых навыков и интернета. В эту группу входят люди в возрасте от 60 лет.

Кроме того, более 15 тыс. сел, где проживает почти 3,5 млн украинцев, не покрыто скоростным фиксированным интернетом.