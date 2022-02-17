В НАБУ рассказали, где теперь их БТРы

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро отдало свои БТРы пограничной службе, сообщает УНН.

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“БТРы, которые учитывались на балансе Национального бюро, переданны в сферу управления Администрации Государственной пограничной службы Украины”, — сообщили в бюро в ответ на запрос УНН.

Ранее

В 2016 году директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что БТРы детективам нужны для работы в опасных районах. В частности, на БТРах НАБУ проводило обыски на “Артемсоль”.

Интересный факт

Отметим, что обыски в “Артемсоль” детективы-спецназовцы проводили в феврале 2016 года, а уже в апреле того же года заместителем руководителя этого государственного предприятия стал Владимир Угулава, “десантник” из команды Михаила Саакашвили, почти однофамилец и, по некоторым слухам, родственник заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, под руководством которого и проходили спецобыски на БТРах.