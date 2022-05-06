В Украине будет свой реестр террористических организаций: Рада усиливает борьбу с терроризмом

КИЕВ. 6 мая. УНН. Народные депутаты 5 мая внесли в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании борьбы с терроризмом (7349). Текста документа на сайте Верховной Рады еще нет, однако УНН пообщался с несколькими нардепами-авторами законодательной инициативы, а также ознакомился с сопроводительными документами.

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"Совершенствуется весь сектор деятельности органов, борющихся с террористической деятельностью в Украине, вводятся новые термины – что есть организованная террористическая группа, что такое террористическая организация, то есть отдельные определения. Вводится термин, что такое антитеррористическая подготовка населения – целая система мероприятий образовательных, просветительских и так далее… Там есть реестр террористических организаций, именно в целях защиты национальных интересов и национальной безопасности, противодействия террористической деятельности, формируется реестр террористических организаций. Он вносится (или соответствующие организации включаются) в реестр по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом Президента", – рассказывает нардеп от "Слуги народа", один из авторов документа Александр Бакумов.

Детали

Собеседник объясняет своевременность законопроекта тем, в частности, что сейчас в стране есть огромные риски, среди прочего – в отношении совершения именно организованных террористических актов.

Коллега Бакумова, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла дополняет однопартийца. По ее словам, законопроектом 7349 вносятся изменения в закон “О борьбе с терроризмом”, среди прочего:

введение правовых основ для проведения антитеррористической подготовки населения;

определение новых субъектов борьбы с терроризмом (с учетом современной системы органов государственной власти) и определение полномочий последних;

усовершенствование полномочий Службы безопасности Украины как главного субъекта борьбы с терроризмом;

наделение Антитеррористического центра (АТЦ) при СБУ полномочиями осуществлять международное сотрудничество по вопросам обработки предварительной информации о пассажирах;

образование в составе АТЦ при СБУ Объединого центра по координации поиска, освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины; усовершенствование процедуры формирования и утверждения Межведомственной координационной комиссии АТЦ при СБУ;

усовершенствование механизмов противодействия международному терроризму путем внедрения систем обработки предварительной информации о пассажирах (API/PNR) на базе АТЦ при СБУ;

формирование реестра террористических организаций, установление порядка их включения или исключения из такого реестра, а также определение юридических последствий включения террористических организаций в реестр;

делегирование правительству Украины полномочий определения механизма возмещения ущерба, причиненного в результате террористического акта;

предоставление полномочий субъектам борьбы с терроризмом участвовать в совместных антитеррористических мероприятиях с участием иностранных государств или межгосударственных объединений путем привлечения своих сил и средств, а также проводить антитеррористические мероприятия на территории других государств в соответствии с международными договорами и соглашениями.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины “О санкциях”, которыми предусматривается включение террористических организаций в субъекты, в отношении которых могут применяться санкции со стороны Украины, а также дополнение санкций новыми видами.

Принятие законопроекта, по мнению автора, будет способствовать всестороннему усилению возможностей общегосударственной системы борьбы с терроризмом в условиях вооруженной агрессии российской федерации.

"В условиях вооруженной агрессии российской федерации выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористических актов, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма играют чрезвычайно важное значение. национальной безопасности Украины", – говорит она.

По мнению авторов законопроекта, в последние годы весомо изменилась система органов государственной власти, были созданы новые органы, фактически выполняющие функции противодействия терроризму (БЭБ Украины, ГБР Украины, НАБУ, Служба судебной охраны Украины и т.д.).

"Поэтому крайне важно определение таких органов государственной удачности Украины субъектами борьбы с терроризмом", - утверждают авторы.

Так, согласно пояснительной записке, с которой ознакомился УНН, к перечню субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом в рамках своей компетенции, добавляются Бюро экономической безопасности, Вооруженные Силы Украины; Нацгвардия, Служба судебной охраны, НАПК, НАБУ и ГБР, а также разведывательные органы Украины, центральные органы исполнительной власти, которые обеспечивают формирование и реализуют государственную политику в сфере транспорта и т.д.

Также законопроектом уточняются полномочия субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом. В частности, СБУ, кроме уже существующих полномочий, получает задачу осуществлять антитеррористическую подготовку населения и научно-методологическое обеспечение антитеррористической деятельности.

Документ уточняет основания для включения организаций в реестр террористических организаций, в частности, это может быть признание организации террористической на международном уровне, приговоры судов, установленные факты ведения организацией террористической деятельности за рубежом, которая создает угрозу национальной безопасности Украины и т.д.

Как отмечает Бакумов, законопроект усовершенствует процесс привлечения к ответственности для правоохранительных органов.

"Наряду с этим законопроектом есть другой законопроект, который вносит изменения именно в Уголовный кодекс Украины, определяющий специфику квалификации уголовных правонарушений, а именно преступлений в этой сфере, и отходит от классической системы квалификации преступлений", – добавляет собеседник.