Гибель журналиста или работника критической инфраструктуры во время войны: соавтор законопроекта рассказал о компенсации

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О выплате единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный вызванными военной агрессией против Украины ранением или гибелью во время прохождения публичной службы, выполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности". УНН узнал детали у соавтора проекта нардепа из фракции "Слуга народа" Павла Фролова.

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"Речь идет, фактически, о публичных служащих. Сюда входят все государственные служащие, работники органов местного самоуправления, работники объектов критической инфраструктуры и журналисты. Речь идет о том, что если человек погиб, или был ранен при исполнении своих служебных обязательств. Вы знаете, что в начале войны подняли выплаты до 15 млн гривен в случае гибели военнослужащего. Сюда относится много структур – ВСУ, но не только, а для тех, кто обеспечивает функционирование органов государственной власти органов местного самоуправления. То есть, если люди находились при исполнении получили ранения или погибли – им тоже предполагается такая выплата. А также журналисты, потому что вы важный фронт, помогающий победить в этой войне, обращает внимание, и мир благодаря вам все видит" , – рассказал Фролов о законодательной инициативе.

Нардеп отметил, что сейчас, к сожалению, из-за нехватки средств в бюджете возможности государства ограничены.

В проекте закона к первому чтению предусмотрены следующие компенсации: в случае гибели – 1 млн гривен, в случае установления первой группы инвалидности – 800 тысяч гривен, второй группы – 500 тысяч гривен, третьей группы – 200 тысяч гривен. И если человек пострадал и потерял трудоспособность без группы инвалидности – 100 тысяч гривен.

"Порядок выплат будет установлен Кабмином. Мы даже еще не знаем, сколько людей на самом деле погибло или пострадало. У нас же есть оккупированные города и у нас еще нет точной информации. Мы считали предварительно по госслужбе, по учреждениям здравоохранения’я, но это все равно не окончательные данные. Закон может быть принят и в течение войны, если заработают все механизмы, будет утвержден порядок. Это закон о помощи от государства для гражданских героев", - рассказал Фролов.

Нардеп ожидает, что в будущем эти выплаты возможно будет производить за счет репараций и других выплат взысканных с государства агрессора через международные договоры. Однако пока давать прогнозы, когда будет принят сам законопроект о выплатах, нардеп не берется.

Добавим

Инициаторы законопроекта приводят печальную статистику, которая является предварительной. В частности, трагический случай, нанесший значительные потери, произошел на Николаевщине, где оккупанты попали в здание ОГА, погибли 38 государственных служащих, есть раненные, пропавшие без вести. Предварительно такие же факты произошли в Харьковской ОГА, погибли 29 госслужащих при исполнении обязанностей в админздании. Кроме того, за период с начала полномасштабной войны до конца апреля 2022 года во время исполнения служебных обязанностей погибли 9 работников учреждений здравоохранения Житомирской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей, ранены 44 работника (огнестрельные ранения, тяжелые ранения, включая травматические ампутации и огнестрельные ранения в голову). При этом, на сегодня отсутствуют какие-либо законодательные гарантии по защите публичных служащих, работников объектов критической инфраструктуры, журналистов или членов их семей в случае гибели (смерти) кормильца или ранения во время исполнения служебных обязанностей в период войны.