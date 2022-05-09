Либо крестик снимите, либо красный флаг: почему российская "советизация" не подействует ни на кого, кроме россиян

КИЕВ. 9 мая. УНН. На фоне продолжающейся войны против украинского народа, можно заметить, как в самой россии усиливается "советизация" - пропаганда ностальгии по СССР. Производными от нее являются красные флаги на каждом шагу, георгиевские ленты и прочее. Не гнушаются решисты навязывать преступные символы и на временно оккупированных украинских землях. О том, насколько действенны методы оккупантов, и возможно ли "декоммунизировать" россиян, УНН пообщался с политологом Олесей Яхно.

Цитата

«Начнем с символики. На самом деле это такая, мне кажется, тяжелая болезнь головного мозга и сознания, потому что нельзя сказать, что это логически выстроенная символика в рамках Советского Союза. Мы видим широкую эклектику, когда с одной стороны люди носят крестики и говорят, что они верующие, при этом ностальгируют по Советскому Союзу. А мы знаем, что при Советском Союзе расстреливали священников и взрывали церкви. Как все это сочетается?», - спрашивает политолог, добавляя, что мы видим, как российский триколор соседствует с красным флагом, а еще массовую популярность приобретают латинские буквы «Z» и «V».

По мнению политолога, это свидетельствует о масштабной болезни общества и о том, что российские власти манипулируют составляющими пропаганды так, как им это выгодно. Однако, отмечает она, в какой-то момент этому всему наступит крах. Эксперт приводит пример: «священная» когда-то и для россиян дата 9 мая – День Победы – на сегодняшний день лишена содержания. Сама же россия превращает эту дату в нечто комическое, абсурдное, даже унизительное для самих же россиян. Так, сначала россия приватизировала праздник победы, затем превратила его в жертвенный праздник, когда начали проводить марши с портретами воевавших дедов и прадедов. Теперь же россияне могут выйти с портретами погибших в Украине, - портретами умерших на войне внуков тех дедов.

«Это такая абсурдизация всего, что можно настолько нивелировать 9 мая, можно настолько нивелировать память, которая имела какое-то значение, и перечеркнуть это и свести к плинтусу, что таким образом любая символика уже не будет иметь значение. Это то, куда движется российская федерация», – отмечает она.

В то же время Яхно добавляет, что фактом остается попытка рашистов использовать советскую символику в оккупации украинских территорий. Хотя используют они ее абсурдно, а «спецоперацию» – проигрывают». Говоря о возможности использования пропаганды советщины для так называемых «референдумов» на временно оккупированных территориях относительно дальнейшего их «присоединения» к рф, политолог отметила, что не верит в эффективность такого действа. «Не вышла Новороссия (в 2014 году – ред.), все это помнят, и выводов из этого в россии не сделали, и почему-то подумали, что можно таким образом захватить еще какую-то часть Востока и Юга. Но сценарий проведения всех этих псевдореферендумов – он неработающий. Конечно, россия может провести этот псевдореферендум, но реального значения для общественного мнения, для населения, для Украины и тем более для мира у них не будет», - отмечает она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбросила красный флаг, когда узнала о преступлениях в Буче: бабушка, ставшая символом роспропаганды, изменила мнение о русне

По мнению специалиста, на сегодняшний день политическая составляющая уже не имеет весомого значения. «После полномасштабного вторжения, бомбардировки русскоговорящих регионов – Востока и Юга – никакая политическая составляющая уже не работает. Я думаю, это наконец-то все поняли… Вся плоскость борьбы – находится в военной составляющей», - говорит Яхно.

Она уверена, что миф о российских освободителях работает только на российскую аудиторию и только из-за полной монополии власти на информацию в россии.

Уйдет много времени, прежде чем российское общество вылечится.

«Потому что это не только болезнь одного путина, это коллективная болезнь, когда удалось использовать рабский менталитет, сформированный ввиду их истории со смердами, холопами и крепостными. И российским властям удалось удачно манипулировать этим и в результате мы имеем коллективного путина, помешанного на буквах «Z» и «V». Поэтому эта вся мешанина с символами – совершенно абсурдна и дикарская. Это предмет изучения в будущем болезни самой россии и общества», - считает политолог.

Яхно замечает, что разные страны переживали разные периоды истории, в частности, переживали и тоталитаризм, и преступные режимы, однако эти страны дают четкую оценку своего прошлого, то есть называют черное – черным, а белое – белым. Однако россия этого не сделала. Поэтому эксперт считает, что на лечение российского общества уйдет много времени, даже если предположить изменение политического режима – болезненные изменения укоренились слишком глубоко. Одним из главных штампов, помогающих укорениться в болезни, является миф о какой-то избранности российского народа, миф о его праве указывать другим. Кроме того, россияне не готовы дать себе ответ о том, кто они. А вылечить общество станет возможным только тогда, когда они смогут ответить на этот вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В россии предлагают установить флаг СССР государственным: триколор почитался коллаборационистами

«В отличие от всех бывших республик, сразу после развала Советского Союза начавших отвечать на этот вопрос и пытавшихся усилить собственную идентичность, россия делала все для того, чтобы остановить процесс идентичности других стран и не отвечать на вопрос о собственной идентичности – кем они являются», – добавила Яхно.