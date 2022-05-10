Реформа кибербезопасности: власти хотят взять под контроль государственный домен GOV.UA

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регистрации доменных имен №7357, касающийся контроля над государственной доменной зоной GOV.UA. Текста документа на сайте ВР пока нет, однако УНН пообщался с несколькими нардепами-авторами законодательной инициативы, а также ознакомился с сопроводительными документами.

Так, заместитель председателя комитета, председатель подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, нардеп от «Слуги народа» Александр Федиенко прокомментировал законопроект.

Цитата

«Два года назад я начал реформу по вопросам кибербезопасности, в эту реформу входила огромная куча тех или иных законопроектов. Одной из составляющих киберсреды являются доменные зоны. Речь, например, идет о доменной зоне GOV.UA. Это чисто государственная доменная зона, в которой должны находиться государственные учреждения. Анализируя за 30 лет все накопившиеся домены в этой доменной зоне, мы пришли к выводу, что огромное количество кибератак осуществляется с использованием этой доменной зоны. Почему? Потому что за 30 лет государство не контролировало эту доменную зону», - рассказал Федиенко.

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Детали

По его словам, технический администратор существует, он по заявке государственного учреждения или агентства регистрировал домен, но когда агентство или то или иное государственное учреждение закрывалось, сайт оставался, контент оставался, и им уже никто не руководил.

Согласно пояснительной записке, на сегодняшний день администратором домена GOV.UA является субъект частной формы собственности – ООО «Хостмастер», осуществляющий мероприятия по административному сопровождению специального публичного домена, обеспечение его работоспособности и осуществляющий мероприятия по техническому сопровождению Реестра.

Поэтому, сложилась неблагоприятная ситуация, ведь, частная компания, по законодательству, не имеет права влияния на органы исполнительной власти, другие органы государственной власти и органы местного самоуправления, обязывать к исполнению и осуществлять контроль за исполнением законодательства упомянутой категории субъектов.

В результате инициаторы законопроекта пришли к выводу, что возникает необходимость того, что функции по администрированию и техническому сопровождению доменных имен в домене GOV.UA должны быть разделены и функция администрирования должна выполняться исключительно органом государственной власти, а не субъектом частной формы собственности.

«Условно говоря, это были брошенные информационные площадки, находящиеся именно в государственной зоне GOV.UA. Ими кто хотел мог пользоваться, я даже находил там, например, сайт GOV.UA, где предлагают для животных корма или огромная куча порнографического контента и т.д. Поэтому основная цель законопроекта – это провести соответствующий аудит всех государственных сайтов. Кому они принадлежат, на основании чего они принадлежат. Если есть заброшенные сайты, то закрыть их, аннулировать, и дальше, чтобы государство контролировало все, что касается доменой зоны GOV.UA", - пояснил Федиенко.

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Председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов, дополняя однопартийца, отметил, что в целом отношения по администрированию доменов, регистрации и обслуживанию доменных имен регулируются правилами Всемирной корпорации по присвоению номеров и имен сети Интернет (ICANN), правительства США и международных организаций.

Фролов рассказал, что целью законопроекта является законодательное урегулирование отношений в сфере регистрации, продления регистрации, перерегистрации, удаления доменных имен органами исполнительной власти Украины, другими органами государственной власти и органами местного самоуправления в публичном домене GOV.UA.

«Законопроектом предлагается, в частности, на законодательном уровне установить порядок ведения Реестров доменных имен органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, установить требования к Администратору, Техническому оператору, Регистратору и к субъектам в сфере отношений по администрированию, регистрациям и пользованию доменными именами в публичном домене GOV.UA», - сообщил Фролов.

По его словам, среди прочего, предполагается расположение исключительно на территории Украины программно-технических средств, на которых размещаются государственные электронные информационные ресурсы, для которых осуществляется регистрация доменного имени, а также осуществление мер контроля за соблюдением законодательства со стороны органов исполнительной власти, других органов государственной власти и органов местного самоуправления в данной сфере.