Силы "спецоперации" беларуси на границе: это направление было и остается угрожающим – пограничники

КИЕВ. 10 мая. УНН. Белорусское направление было и остается усиленным всеми Силами обороны, оно остается по-прежнему угрожающим Украине. Об этом в комментарии УНН отметил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата

"Действия беларуси и это направление в целом остается по-прежнему угрожающим для Украины. Все мы хорошо помним, как колонны техники и военнослужащие с рф заходили именно с территории беларуси. Из беларуси к нам летят ракеты. К тому же, белорусские власти являются марионеткой кремля, чтобы там они не заявляли", - сказал Демченко.

"Именно поэтому это направление было и остается усиленным всеми Силами обороны нашей страны", - отметил собеседник УНН.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Минск заявил якобы о “угрозе” со стороны Украины на своих границах, и именно поэтому развертывает дополнительные силы “спецоперации”.