Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,38 -0,0410 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
40% импорта шло морем: эксперт объяснил причины подорожания и дефицита рыбы и морепродуктов
40% импорта шло морем: эксперт объяснил причины подорожания и дефицита рыбы и морепродуктов
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
3750

Российская армия большая, так что не стоит рассчитывать на исчерпывание ресурса – военный эксперт

Российская армия большая, так что не стоит рассчитывать на исчерпывание ресурса – военный эксперт

КИЕВ. 16 мая. УНН. Российская армия многочисленна, поэтому у военного руководства есть возможность и дальше бросать личный состав на штурм украинских населенных пунктов. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Сергей Грабский. 

Детали

Он считает, что наша задача – не ждать исчерпывания ресурсов врага, а эффективно противостоять.

"В россии есть такое понятие как БАРС – "боевой армейский резерв страны". Они его готовят постепенно и могут отдельные небольшие подразделения бросать на усиление действующих группировок. Что касается призыва, мобилизации и прочего, то ясно, что на это нужно больше времени. Это все проводится параллельно. Российская армия очень большая, поэтому они могут себе позволить такую ​​роскошь – бросать по возможности подготовленные резервы и постепенно учить новые", – отметил Грабский.

Эксперт добавил, что общий мобилизационный ресурс страны составляет как минимум 14 миллионов человек. Даже если удастся мобилизовать 10%, то получится миллион. Он уверен, что такое количество россияне смогут собрать.

Цитата

"Но это в расчете на затяжную, длительную войну. А вот насколько они будут способны ее вести – это вопрос. Поэтому рассчитывать, что у них исчерпаются резервы скоро, нецелесообразно. Надо понимать, что наша задача – эффективно противостоять, а не думать, что они заканчиваются", – сказал собеседник.

Добавим

Что касается техники, то эксперт отмечает, что она устарела, однако ездит и стреляет. Ее низкая эффективность компенсируется большим количеством.

"Они могут из десяти устаревших танков собрать три. А имея более 12 тысяч заявленного количества, даже если взять 10%, то это 1200 танков. Железа у них хватает, они могут его и дальше подтягивать", – считает эксперт.

Напомним

При попытке переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной русская армия потеряла 485 военнослужащих из направленных 550, также было повреждено более 80 единиц техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.