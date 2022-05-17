Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну

КИЕВ. 17 мая. УНН. В начале мая мир “облетела” новость о том, что российский диктатор владимир путин начал переброску своих войск из Сирии в Украину, дабы ускорить “завоевание Донбасса”. путин осознает, что военным путем ему не удастся забрать Украину, о чем свидетельствуют 82-е сутки безуспешности российской армии на наших территориях. Потому он выбрал политический ход, “раздувая огонь” региональной войны на Ближнем Востоке. На вопросы о том, почему до конфликта между Израилем и мусульманским миром остаются считанные недели, и при каких условиях это перерастет в мировую войну – УНН ответил военный эксперт Олег Жданов.

Ближний Восток начнет войну, когда последний российский солдат уйдет из Сирии

После новости о частичном выводе российских войск из Сирии, израильтяне начали паниковать. В стране сообщают о новых терактах, а также о частых столкновениях между иудеями и мусульманами. Как считает Жданов, Ближний Восток находится на грани не просто конфликта, а новой арабо-израильской войны, которая может состояться между Израилем и Ираном.

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“Вопрос ее (войны – ред.) возникновения – это вопрос нескольких недель, максимум нескольких месяцев. Все будет зависеть от того, насколько быстро уйдет оттуда российская федерация, и уйдет ли она оттуда полностью. На сегодняшний день переброска войск из Сирии немного приостанавливается. Личный состав там вроде как вывозят, а сухопутные компоненты россия не оставляет и не передает”, – отмечает эксперт.

Такой шаг россии связан с тем, что москва рассматривает вопрос Башара Асада (сирийский президент – ред.) как разменной монеты, и готова пожертвовать своим присутствием на Ближнем Востоке для того, чтобы разжечь огонь большой региональной войны. “Скорее всего, арабские страны поддержат Иран в борьбе против Израиля, как бы они там не хотели дружить или обмениваться послами, как это сейчас пытается делать Иерусалим. Но все равно, своя рубашка ближе к телу. Если конфликт начнется, то, я думаю, что арабские страны поддержат Иран в этом конфликте. Израиль даже сегодня, при наличии российских войск, постоянно наносит авиационные удары по объектам Ирана и Хезболлы в Сирии. А когда российские войска уйдут, россия передаст военные базы Корпусу стражей Исламской революции, а это Иран и Хезболла. После этого, Израиль обязательно нанесет ракетно-бомбовый удар по этим базам. Они не будут терпеть присутствия этих организаций, которые для них являются непосредственными врагами”, — объяснил собеседник агентства.

51-й штат: почему Америка не оставит Израиль

Эксперт упомянул нюанс о том, что Израиль плотно связан с США, которые не оставят государство в случае возникновения конфликта. Негласно Израиль называют “51-м штатом и младшим братом США”.

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“Военный бюджет Израиля практически полностью включен в военный бюджет США. И таким образом, россия будет пытаться оттянуть внимание Соединенных Штатов от Украины”, – продолжил эксперт.

При таком раскладе событий путин рассчитывает, что США сменят фокус на Израиль, что поможет ему политическим путем “проглотить” Украину, поскольку Киев опирается на военную поддержку США. Кроме того, диктатор хочет посадить американского лидера Джо Байдена за стол переговоров, дабы заключить новый договор о коллективной безопасности с Западом.

“Для путина это кровь из носа. Он хочет сесть за стол переговоров с Байденом. Он хочет новый договор безопасности с Западом. Для него крайне унизительно то, что его постоянно тыкают носом и говорят договариваться с Киевом, с Зеленским. Может быть, именно поэтому Зеленский постоянно и предлагает, вполне возможно, что по инициативе Запада, прямые переговоры с путиным. Тот ведь не считает нас за государство, за нацию. Из-за этого он и начал войну, чтобы доказать всему миру что “мы никто, и зовут нас никак”. И тут ему говорят: “нет, ты должен пойти, и с ними договориться”, – поясняет специалист.

Частичный вывод войск из Сирии – “пыль в глаза”

Частичный вывод российских войск с территории Сирии говорит о том, что диктатор наблюдает за реакцией США и их дальнейшими действиями. Кроме того, это вопрос торгов с Западом, считает Жданов. “путин не выводит окончательно войска из Сирии, поскольку это вопрос торгов с Западом. Нельзя просто так заявить об уходе и выйти. Он же понимает, что потом не войдет – это раз. Влезть уже обратно будет практически невозможно. И второе – надо ведь добиться своих преференций: экономических, финансовых, военных. Сейчас он кинул пыль в глаза таким заявлением, и ждет реакции США – будут ли они реагировать, или не будут”, – отметил эксперт.

В то же время, цель США заключается в том, чтобы “выбить” россию из геополитики. Белый дом хочет сделать из россии “сырьевой придаток” для других стран. “Штаты хотят выбить полностью рф из геополитики. Чтобы россия стала страной третьего мира, с сырьевой экономикой и сырьевым придатком других стран, допустим, Китая и Европы. Но никак не брать путина или россию, как государство, в расчет при решении вопросов геополитики. За это и бьются США”, – объяснил специалист.

Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировую войну

Длительность войны на Ближнем Востоке зависит от ее масштабов. Как отметил Жданов, если сформируется коалиция арабских стран – это может быть краткосрочная война. Но если Иран будет воевать с Израилем – конфликт будет затяжной. США поддержат Иерусалим, и таким образом официально окажутся втянуты в эти события, что будет означать старт мировой войны. “В нашей войне США пока умудряются не дать разгореться войне до уровня мировой. Они дают оружие и помощь, но они дистанцируются. Но если война начнется на Ближнем Востоке, то она перерастет в мировую войну”, – заявил спикер.

В то же время, Израиль может проиграть в этой войне, поскольку его фундамент существования “дал огромную трещину”. “Ортодоксальные евреи начали разваливать главную идеологию страны “живи и защищай”. И ортодоксы не берут в руки оружие и не хотят сражаться. Они говорят, что будут молиться, и думают, что арабы их пощадят. Вот такая идеология. И сегодня израильская мама может спросить: “Почему мой сын (дочь) идут воевать, и могут погибнуть, а дети ортодоксов не идут воевать и не погибнут”. И это вносит огромный раскол в общество, и катастрофически снижает боеспособность самого Израиля. Поэтому он может долго не выдержать”, – резюмировал аналитик.

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