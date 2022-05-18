Станет ли Украина следующей: экс-глава МИД рассказал о самом быстром пути и условиях получения членства страны в НАТО

КИЕВ. 18 мая. УНН. К блоку НАТО официально планируют присоединиться еще две страны – Финляндия и Швеция, которые сегодня подали заявку на вступление в Альянс. Соответствующий шаг страны сделали после того, как фактически воочию увидели, какую угрозу несет россия, на примере войны в Украине. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в беседе с УНН рассказал, что это должно означать для Киева, и каким образом государство как можно скорее получит статус члена НАТО.

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“Вступление Швеции и Финляндии должно стать для Украины примером того, как следует правильно реагировать на российскую угрозу. Ибо, когда у нас долго начинают придумывать какие-то конструкции, что ничего реального нам не обеспечат – это довольно печальная практика. Из этого случая, который мы сейчас сопереживаем, следует сделать один вывод: только НАТО может обеспечить национальную безопасность государства, находящегося в непосредственной близости с российской федерацией. Все остальные конструкции являются бредом политического характера”, – отметил экс-министр.

Детали

По данным The Washington Post, страны Балтии и Польша призвали НАТО расширить военное присутствие на их территориях, чтобы сдержать агрессию россии, в случае, если она распространится на эти регионы. В общем конфиденциальном предложении Литвы, Латвии и Эстонии подчеркивается, что прямую военную агрессию россии против союзников по НАТО нельзя исключать, ведь рф может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить Альянс перед фактом скорой войны.

Огрызко заметил, что основным аргументом столь быстрого вступления двух новых государств в блок НАТО стал тот факт, что “Швеция и Финляндия увидели, что такое “русский медведь” в его практическом исполнении, и больше никаких аргументов, почему нужно вступать в НАТО – не нужно”.

По мнению собеседника агентства, Украине в последующих контактах с НАТО необходимо четко и ясно настаивать на том, что традиционные способы обретения членства не являются обязательными.

“Об этом уже, собственно, говорят сами члены Альянса, в частности, американцы. При определенных обстоятельствах, если Украина уже будет иметь все необходимые параметры, такой инструмент, как план действий по членству, может не применяться”, – продолжил Огрызко.

Он добавил, что Киев намерен принять решение о том, что Украина намерена стать членом Альянса в полном объеме. Это также означает, что государство должно переходить на стандарты НАТО по всем видам вооружения с помощью наших союзников.

Еще одним компонентом Огрызко называет завершение внутренних реформ, которые Украине для этого необходимы. После этого, добавляет он, мы сможем подавать заявку, как это сделали Швеция и Финляндия.

“Относительно того, как быстро удастся Украине — это зависит от того, насколько быстрыми будут все необходимые реформы, и насколько быстро мы сможем преодолеть окончательный страх перед россией. Что касается реформ, то они уже сформулированы в национальных программах. Среди них судебная реформа, реформа СБУ, и дальше по списку. Этот процесс пошел вперед, но он еще не закончен”, – резюмировал эксперт.

К слову

17 мая премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что начата трансформация и переход украинской армии на стандарты НАТО.

Дополнение

По данным Bloomberg, Альянс в июне планирует признать поведение россии “прямой угрозой” в своем новом стратегическом документе.