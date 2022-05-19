Усиление украинско-белорусской границы войсками беларуси: есть ли угроза – рассказали эксперты

КИЕВ. 19 мая. УНН. Усиление вооруженными силами республики беларусь украинско-белорусской границы не является угрожающим Украине. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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"лукашенко необходимо перед путиным показать себя и показывать то, что он готов его поддержать в войне с Украиной. Однако фактически никаких маневров, которые могли бы перерасти в боевые действия, там нет. То, что выдвигается, это такой учебный процесс, который с военной точки зрения не является чем-то для Украины угрожающим", – отметил Жирохов.

Военный эксперт Сергей Грабский тоже считает, что на данный момент войска республики беларусь не угрожают Украине. Однако так называемыми учениями белорусская армия проводит демонстрационные мероприятия с тем, чтобы командование ВСУ держало на этом направлении определенные подразделения.

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"При чем наблюдения показывают, при осуществлении мер так называемой проверки большую часть сил они все же направили для демонстрационных действий против Польши. То есть в нашей зоне мы не наблюдаем серьезного и неадекватного увеличения сил, которые могли бы свидетельствовать об их дальнейших действиях в направлении Украины. В ближайшей перспективе они ничего не смогут сделать", – считает Грабский.

Напомним

Подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.