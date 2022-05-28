РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украина на всех площадках заговорила о срочной необходимости получить реактивные системы залпового огня. По словам политиков, РСЗО помогут Украине справиться с наступлением оккупантов на Донбассе, а также сделают возможным освобождение оккупированного Херсона. О том, в чем срочность получения систем, и о каком количестве идет речь, УНН пообщался с военным экспертом Олегом Ждановым.

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"Дело в том, что РСЗО – это дальнобойная система, и за счет ее возможностей по дальности она наиболее эффективна в поражении скопления войск противника, борьбе с его артиллерией. Любая площадная цель – это ее основное назначение. А, уничтожая скопление войск противника, мы с вами фактически решаем вопрос ведения боевых действий на линии столкновения со стороны российской федерации. То есть максимально ослабляем действия российских войск. Поэтому так срочно заговорили", - объясняет Жданов.

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"Я так понял, для нас стало неожиданностью то, что россия ниоткуда раз и нашла 15 батальонно-тактических групп, и у нас произошла критическая ситуация на востоке Украины. Поэтому и пошли разговоры", – считает эксперт.

Детали

По его словам, реактивные системы залпового огня – это не очень сложная техника, ею можно овладеть за небольшой срок времени.

Вопрос в другом: по мнению специалиста, никто не ожидал, что она понадобится "уже сегодня".

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"Нам их дадут обязательно, я не сомневаюсь в этом, они придут в рамках ленд-лиза. А удастся ли договориться, чтобы нам дали сегодня и сейчас, это большой вопрос", - отметил собеседник.

Также он напоминает, что у Украины есть и свои реактивные системы, однако сейчас есть большой дефицит боеприпасов к ним.

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"Для того, чтобы отбить русню на востоке, нужно как минимум две артиллерийские бригады – это где-то под 150 стволов, и реактивную бригаду – это где-то 70 пусковых установок. Тогда мы можем кардинально улучшить и в кратчайшие сроки улучшить ситуацию на востоке Украины", – считает военный эксперт.