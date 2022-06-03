Военный эксперт рассказал, почему ракетами "Гарпун" невозможно уничтожить флот рф

КИЕВ. 3 июня. УНН. С теми ресурсами, которые сейчас есть в Украине, можно лишь ограничивать флот рф в плавании в Черном море. Чтобы его уничтожить, нужно более мощное оружие и организация целой операции. Об этом в комментарии УНН сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

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«Чтобы уничтожить российский флот, для этого нужна целая операция. Потому что цель – это Севастополь, Балаклава. Они прикрыты ПВО, и большинство ракетных ударов обезвредятся. Все, что сейчас в наших силах – это просто ограничивать россиян в плавании в определенной части Черного моря, а именно в рамках 200 км. На такое расстояние от побережья могут работать противокорабельные ракеты «Нептун» и «Гарпун», – отметил эксперт.

Он добавил, что ракеты «Гарпун», которые сейчас поступают Украине как помощь от США, – это аналог украинской ракеты «Нептун». В свое время СССР скопировал ее, а Украина уже на основе советских разработок сделала «Нептун».

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«Если смотреть в глаза реальности, то «Гарпун» – это не супероружие, которым мы сможем уничтожить черноморский флот рф. То есть, если кто-то думает, что прям в Севастополе мы сможем топить вражеские суда, это неправда. Тем более те ракеты, которые нам передают, скорее всего архаической модификации, так как сняты с вооружения еще в 2004 году. Это не современные варианты, которые используют Великобритания или США», – сказал Жирохов.

Напомним

Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты украинским истребителям, чтобы помочь преодолеть морскую блокаду россии. По словам официальных лиц США и источников в Конгрессе, несколько стран будут готовы отправить «Гарпуны» в Украину. Но никто не хочет быть первой или единственной страной, которая сделает это, опасаясь репрессий со стороны россии, если корабль будет утоплен с помощью «Гарпуна» из их запасов.