Письмо крупного бизнеса Президенту Зеленскому за отставку Гетманцева: "Кому это выгодно"?

КИЕВ. 6 июня. УНН. Несмотря на войну в последнее время в украинском информационном пространстве получила широкую огласку “петиция” за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева. К ней присоединился ряд известных бизнесменов и в целом — новые подписанты появляются в письме едва ли не ежечасно. В редакцию УНН обратилась группа журналистов-расследователей, что объединились под лозунгом “Кому это выгодно?”, которые проанализировали эту “петицию” от бизнеса. Что из этого получилось — далее в материале.

Чем недовольны подписчики

Впервые открытое письмо к Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева появилось на Facebook-странице Андрея Длыгача — основателя бизнес-сообщества Board. Вместе с письмом, которое находится на Google-диске и доступно в онлайн режиме и сейчас, Длыгач разместил и форму, с помощью которой можно присоединиться к “петиции”.

На момент подготовки материала в файле Google Докс было зарегистрировано 17458 подписей, что является впечатляющим результатом.

Судя по тексту письма, главное недовольство всех подписантов — повышение налогов для бизнеса, которое пропагандирует Гетманцев.

“Недавние заявления господина Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны”, — говорится в письме жирным шрифтом.

Кто подписал открытое письмо к Президенту Зеленскому

К открытой петиции присоединились известные компании, среди которых, в том числе — CEO Club Ukraine (Сергей Гайдачук), Meest Group (Ростислав Кисиль), “Новая Почта” (Вячеслав Климов), Mozgi Group (Ирина Горовая), Шериф (Дмитрий Стрижов), Board (Андрей Длыгач) и другие.

На момент подготовки материала, гугл документ с подписантами насчитывал 423 страницы. Проанализировав тех, кто выразил недовольство Гетманцевым видим, что соотношение между представителями предприятий и физических лиц предпринимателей составляет 71% против 29%.

Исходя из этого — руководители, владельцы и сотрудники украинских предприятий более заинтересованы в отставке Гетманцева, чем миллионы украинских ФЛП.

По размеру уставного фонда украинский бизнес, подписавший петицию, распределился следующим образом:

То есть, аргументы о том, что крупный украинский бизнес объединился против экономического блока ВР (начавших раздаваться почти из всех столбцов изданий после публикации письма) противоречат цифрам.

При этом, проанализировав финансовое и рыночное состояние подписантов, благодаря аналитическому сайту YouСontrol, видим, что 28% подписантов имеют крайне низкую вероятность неблагоприятных финансовых последствий от своей деятельности, 39% - умеренную, 13% — среднюю, а вот 20% находятся на пределе финансового краха. То есть, каждое пятое предприятие из перечня подписантов находится на грани дефолта.

Также оказалось, что подписанты петиции имеют проблемы в категории упоминаний в разделе “Суды, долги, розыск и другое”. В среднем, на каждого из подписантов приходится 24 упоминания в этой категории. Мы не имеем иллюзий относительно государственного подхода в преследовании бизнеса, но цифры также являются впечатляющими.

Учителя, военные, домохозяйки и студенты

Другим вопросом этого исследования стали люди, которые имеют опосредованное влияние на деятельность украинского бизнеса, но присоединились к подписной кампании.

Первым разрушил бизнес-монополию в борьбе за свои права учитель общеобразовательной школы № 55 (город неизвестен). За ним подтянулись другие учителя и преподаватели ВУЗов и их студенты.

Также внимание привлекла подпись доктора философских наук, которую он оставил на пятый день кампании. Среди наиболее активных подписантов оказались студенты.

В зависимости от того, как украинские медиа уделяли внимание петиции менялся и персональный состав подписантов. После первого же сообщения, к поддержке украинского бизнеса активно подключились пенсионеры.

Конкуренцию им составляли разве что безработные, но мы не можем исключать, что и пенсионеры и безработные еще вчера были активными украинскими предпринимателеми.

Отдельную группу подписантов составляют военнослужащие. Также неравнодушными оказались трое работников ГНС, актриса театра, артист оркестра, домохозяйки, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они — против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.

Компания OCHE или как присоединиться к петиции.

Как отмечалось выше, для того, чтобы присоединиться к петиции нужно заполнить специальную гугл форму и ответить на несколько вопросов, среди которых — фамилия, имя, должность и название компании. Мы решили проверить, существует ли хотя бы бы какая-то модерация подписчиков во избежание так называемой “ботофермы”. Для этого — зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы о гусе) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нет. Поэтому все наши боты, среди которых и OCHE — сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должностей.

Наверняка этим обусловлено то, что, как оказалось, после проверки 20% подписантов не имеют официальной регистрации или прекратили свою деятельность. И еще один факт — около 27% владельцев, руководителей и работников компаний-подписантов указали названия компаний с ошибками. Что существенно усложнило проверку информации.

“Кому это выгодно?” Мнение журналистов-расследователей

По мнению группы журналистов-расследователей “Кому это выгодно?", обратившихся в редакцию УНН с материалом по открытому письму относительно отставки Гетманцева, его увольнение может быть выгодным отдельным представителям бизнеса, которые не до конца осознают необходимость наполнения казны.

Одновременно в условиях войны, когда госказна, помощь других стран и волонтерство — единственные возможные пути финансирования армии и государственных учреждений (и их рабочих), концентрирование на устранении лиц, которые считают нужным ее наполнять — может свидетельствовать только о личной заинтересованности и обогащение.