Юрист рассказал, почему сбор подписей за отставку Гетманцева нельзя считать объективным

КИЕВ. 7 июня. УНН. Так называемая “петиция” за отставку главы налогового комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановление Даниила Гетманцева не имеет ничего общего с объективным опросом мнения бизнеса. Скорее всего, письмо зарегистрировано с целью дискредитации главы налогового комитета ВР. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Ростислав Кравец.

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“Сбор подписей через форму, размещенную на Google-диске, нельзя считать объективным. Поэтому что, во-первых, таким образом, нельзя идентифицировать реальность лиц. А во-вторых, нельзя проверить реальность голосования. Ведь зарегистрировать может любой, под любым именем.

Такое голосование может показывать отношение зарегистрировавшего его лица к Гетманцеву. Или же его попытки подготовить якобы общественное мнение о то, что, мол, есть много людей, которые готовы голосовать против него (Гетманцева — ред.)”, — говорит Кравец.

Другое дело, если речь идет о петициях, зарегистрированных на сайте Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, продолжил юрист.

“То есть на тех ресурсах, где происходит четкая идентификация лиц. Хотя и там могут быть проблемы.

Например, при голосовании за создание совета общественного контроля при НАБУ были сомнения относительно объективности сбора подписей. Даже результаты голосования отменялись.

Таким образом, голосование при помощи электронных средств не имеют предохранителей по махинациям. А следовательно, узнать подлинное общественное мнение можно с помощью реального соцопроса, или же прямого голосования в ВР. Где четко видно, как те или другие народные избранники относятся к своему коллеге”, — разъяснил Кравец.

Напомним

Ряд бизнесменов Украины подписали открытое письмо к Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева.

В то же время журналисты-расследователи, что объединились под лозунгом "Кому это выгодно?“, решили выяснить, существует ли хотя бы какая-то модерация подписчиков во избежание так называемой “ботофермы”.

Для этого — зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы про гусей) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE — сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должностей.