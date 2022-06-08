Глава Минсреды Стрилец получил более 370 тыс. зарплаты с начала года

КИЕВ. 8 июня. УНН. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец получил с начала этого года более 370 тыс. заработной платы. Об этом журналисту УНН сообщили в Минсреды в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022-го Руслан Стрилец получил 375 427,88 грн заработной платы.

Так, в январе 2022 года Стрилец получил 57 422,42 грн, в феврале – 60 838,44 грн, в марте – 59 130,43 грн, в апреле – 124 359,77 грн, а в мае – 73 676,82 грн.

Также в Минсреды сообщили, что в 2021 году Стрилец получил 542 920,17 грн заработной платы.

В прошлом году наибольшую выплату Стрилец получил в ноябре – 61 986,42 грн, в декабре – 57 422,42 грн. В феврале и марте по 39 938,67 грн.

Кроме того, сообщается, что первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Гречаник был назначен на должность 26 мая 2022 года. "В мае 2022 года ему начислена заработная плата за 4 рабочих дня в сумме 12 480,55 гривен. Указанная сумма состоит из оклада в сумме 12 480,55 гривен. Фактическая полученная сумма, после удержания всех налогов, сборов и взносов составила 10 046,84 грн", - говорится в ответе на запрос.

Добавим

Правительство назначило Руслана Стрильца на должность исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 3 ноября 2021 года. 14 апреля 2022 года назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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