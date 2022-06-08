Это явное коллаборантство: в Слуге народа отреагировали на встречу нардепа Ковалева с оккупантами

КИЕВ. 8 июня. УНН. Во фракции "Слуга народа" считают, что правоохранительные органы должны как можно быстрее расследовать деятельность нардепа Алексея Ковалева, находящегося во временно оккупированной Херсонской области и накануне подтвердившего свое возможное сотрудничество с оккупантами, пишет УНН.

Детали

Как напомнила УНН спикер фракции СН Юлия Палийчук, Ковалев уже не является ни членом фракции, ни партии “Слуга Народу”.

“Алексей Ковалев лишь подтвердил то, в чем его объективно подозревали. Поэтому этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы и мы уверены, что соответствующие решения должны появиться как можно скорее”, — указала она.

В то же время, как сообщила УНН замглавы фракции Евгения Кравчук, чтобы лишить Ковалева депутатского мандата, необходимо решение суда или заявление по по собственному желанию.

“Убеждена, что правоохранители должны открыть уголовное производство немедленно. Это явное коллаборантство”, — добавила она, подчеркнув, что после сообщения о подозрении, решение суда по этому делу должно быть “как можно быстрее”.

Напомним

На начале войны нардеп от “Слуги народа” Алексей Ковалев рассказал, что вернулся на оккупированную Херсонщину, где его округ.

После этого партия и парламентская фракция “Слуга народа” приостановили членство в фракции Ковалева от Херсонщины, а также обратились к правоохранителям относительно его действий.

3 мая “Слуги народа” в парламенте исключили из фракции Ковалева.

Как стало известно накануне, народный депутат на временно оккупированной Херсонщине якобы перешел на сторону россиян.

В Facebook он опубликовал пост о то, что вчера присутствовал на “очень важном для него” мероприятии — встречи первого заместителя администрации президента рф с фермерами Херсонщины.