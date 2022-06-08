Госизмена и колобранство: против нардепа Ковалева открыли уголовное производство

КИЕВ. 8 июня. УНН. Против народного депутата от “Слуги народа” Алексея Ковалева, предположительно перешедшего на сторону оккупанта, возбуждено уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

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“Деятельность народного депутата Украины на оккупированной рф территории Херсонской области сейчас расследуется в рамках уголовного производства по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности”, – сообщили в ведомстве.

Детали

Там подчеркнули, что новое сообщение парламентария в сети Facebook и обстоятельства, изложенные в нем, также обязательно будут исследованы прокурорами и следователями в рамках досудебного расследования.

В уголовном производстве будут приняты все процессуальные решения в соответствии с собранными доказательствами.

Дополнение

В начале войны нардеп от “Слуги народа” Алексей Ковалев рассказал, что вернулся в оккупированную Херсонщину, где его округ.

После этого партия и парламентская фракция “Слуга народа” приостановили членство во фракции Ковалева от Херсонщины, а также обратились к правоохранителям по поводу его действий.

3 мая “Слуги народа” в парламенте исключили из фракции Ковалева.

Как стало известно накануне, народный депутат на временно оккупированной Херсонской области якобы перешел на сторону россиян.

В Facebook он опубликовал пост о том, что вчера присутствовал на “очень важном для него” мероприятии — встречи первого заместителя администрации президента рф с фермерами Херсонщины.

В “Слуге народа” отреагировали на встречу нардепа Ковалева с оккупантами.