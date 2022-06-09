Малюська за пять месяцев получил зарплаты почти на 90 тыс. больше, чем в прошлом году

КИЕВ. 9 июня. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська получил за пять месяцев этого года более 350 тыс. заработной платы, что почти на 90 тыс. больше, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в Минюсте в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022 года Денис Малюська получил 354 223,24 грн заработной платы.

Так, наибольшую сумму выплаты Малюська получил в апреле и мае 2022 года - по 73 676,82 грн. В январе – 66 576,72 грн, в феврале – 70 537,32 грн, а в марте – 69 755,56 грн.

За 2021 год Денис Малюська получил 676 208,86 грн заработной платы. С января по май 2021 года министр получил 265 794,91 грн.

В 2021 году наибольшую сумму выплаты Малюська получил в ноябре – 81 122,26 грн. В общей сложности в прошлом году средняя заработная плата Малюськи за месяц была примерно 53 тыс. грн.

Кроме того, в Минюсте сообщили, что первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Горовец получил в 2021 году 736 086,95 грн заработной платы. С января по май 2022 года Горовец получил 388 853,95 грн.

Дополнение

Ранее Денис Малюська заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.