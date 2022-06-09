Эксперт рассказал, какие регионы Украины интересуют российскую федерацию больше всего

КИЕВ. 9 июня. УНН. россия ориентирована на захват и оккупацию наиболее промышленно и аграрно развитых регионов востока и юга Украины. Таково мнение политолога Руслана Бортника. Мол, россия частично компенсирует свои военные убытки за счет ограбления украинских территорий, передает УНН.



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“россия уже ограбила украинскую экономику на сумму примерно 500 млн долларов и больше. То есть она компенсирует частично свой военный ущерб за счет ограбления украинских территорий. Что подразумевается – массовый вывоз зерна, вывоз металлопроката из Азовстали из Мариуполя, сельскохозяйственной техники, автомобилей и другого оборудования на захваченных территориях”, – рассказал он.

По мнению Бортника, следующие атаки агрессора будут (или продолжатся) на Николаев, Одессу, Кривой Рог, Харьков, Запорожье и Днепр.

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“Если мы лишимся этих регионов, то останемся почти без индустриального и сырьевого потенциала, возможности проводить эффективную международную торговлю и без огромных экономических ресурсов”, - резюмировал политолог.

Добавим

Именно по этим областям Украины – Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и уже почти полностью оккупированной Луганской и Херсонской области проходит украинская ветвь аммиакопровода “Тольятти-Одесса”.

Этот аммиакопровод – единственная возможность экспорта аммиака для российского предприятия “Тольятти Азот”, который оно производит. В среднем через него ежегодно россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака.

С этого транзита Украина ежегодно получает в среднем 1,6 миллиарда гривен. Но это — лишь малый процент того, что от транзита аммиака через территорию Украины получает россия.

Именно украинская ветвь транзита является пятой в мире по мощности, а россия через украинский аммиакопровод доставляла аммиак в Одесский припортовый завод, откуда отправляла его морем на заводы американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Несмотря на это тогдашний мажоритарный владелец российского предприятия “Уралхим” Дмитрий Мазепин (К тому времени он был еще управляющим “Тольяттиазот”, после войны — владеет 80,51% акциями предприятия) заявлял, что транзит аммиака через Украину постоянно сопровождается большим количеством рисков из-за конфликтов россии с Украиной и он хочет снизить зависимость от поставок аммиака через наше государство. В то же время других путей, кроме экспорта через Украину, в “ТольяттиАзот” до сих пор не существует.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф Путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака в заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.