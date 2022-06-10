Письмо против Гетманцева: в компании PwC сообщили, что у них не работает мужчина, подписавший обращение

КИЕВ. 10 июня. УНН. Виталий Веремиенко, подписавшийся под письмом об отставке главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева как интерн международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) на самом деле там не работает. Об этом журналистам УНН сообщили в пресс-службе PwC.

Подпись Веремиенко в данном письме содержится под номером 2331.

Цитата

“Парень, о котором вы спрашиваете — Виталий Веремиенко, не является сотрудником нашей компании”, — сообщили в пресс-службе PwC.

Ранее

В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что подпись их специалиста по разработке программного обеспечения под письмом за отставку председателя налогового Комитета ВР, секретаря Нацсоветы Восстановление Данила Гетманцева не является позицией компании.

Одновременно в пресс-службе компании “Domino’s Pizza” заявили, что не знали о подписи курьера их компании под аналогичным документом.

Напомним

Некоторые бизнесмены Украины подписали открытое письмо к Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева.

Журналисты решили выяснить, существует ли хотя бы бы какая-то модерация подписчиков во избежание так называемой “ботофермы”.

Для этого — зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы про гусей) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, — сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должностей.

Кроме несуществующих компаний к подписантам письма присоединились военнослужащие, пенсионеры, работники ГНС, студенты, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они — против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.