Письмо против Гетманцева: подписантка обращения соврала, что работает в "Киевмедпрепарате"

КИЕВ. 16 июня. УНН. Ольга Годована, подписавшаяся под письмом за отставку главы налогового Комитета ВР Данила Гетманцева как работница “Киевмедпрепарата”, на самом деле уже около года не работает в компании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе предприятия.

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“Ольга не работает на предприятии “Киевмедпрепарат” уже около года, поэтому информация, которой вы владеете, — не актуальна. Следовательно, это личная позиция нашей бывшей коллеги", — говорится в сообщении.

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Ранее в PricewaterhouseCoopers (PwC) также рассказали УНН, что подписант письма, назвавшегося интерном фирмы, не является их сотрудником. А другой работник, подписавший обращение, высказал только свое личное мнение, а не позицию компании.

Об аналогичной позиции заявили еще несколько крупных компаний, сотрудники которых подписались под письмом: “Укрпочта”, “Domino’s Pizza”, “Bolt”, Институт безопасности АЭС НАН Украины и ПАО “Запорожсталь”.

Кроме того, от позиции своих работников открестились три крупных банка: ПриватБанк, Сбербанк и UKRSIBBANK.

А в Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей.

Напомним

Ряд предпринимателей подписали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому за отставку главы налогового комитета ВР Данила Гетманцева. Но среди подписантов так называемого “письма от крупного бизнеса” оказалось немало обычных работников и даже “бюджетников”, которым, казалось бы, невыгодно выступать против повышения налогов, ведь зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговым нагрузкам страны, потому что выплачиваются из госказны.

Более того, журналисты решили проверить, существует ли какая-нибудь модерация подписантов, чтобы избежать подписей от так называемых ботов. Для этого — зарегистрировали десяток фейковых компаний, от имени которых подписали письмо. Таким образом удалось выяснить, что никакой модерации нет. Поэтому все боты сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должности.