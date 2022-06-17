Письмо против Гетманцева: сотрудник ПУМБ выразил собственное мнение, не согласованное с компанией

КИЕВ. 17 июня. УНН. Региональный менеджер Дмитрий Тимчук, подписавший обращение к Президенту Владимиру Зеленскому об отставке главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, не согласовывал свою позицию с АО “ПУМБ”, заявили в пресс-службе компании, передает УНН.

Подпись Тимчука в письме значится под номером 11362.

Цитата

“Дмитрий Тимчук действительно является сотрудником АО “ПУМБ”. Но, просим обратить внимание, что позиция, высказанная в петиции, – это его личное мнение, которое не согласовано с руководством банка. АО “ПУМБ” не комментирует и не подписывает никаких петиций”, - сообщили в пресс-службе.

Добавим

Ранее в ресторане River Grill, “Киевмедпрепарате”, и компании PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, что подписанты письма, которые представились работниками этих фирм, на самом деле не являются их сотрудниками.

Также в трех крупных банках - ПриватБанк, Ощадбанк и UKRSIBBANK сообщили, что их сотрудники, подписавшие обращение, высказали только свое личное мнение, а не позицию компании.

Об аналогичной позиции заявили еще несколько крупных компаний, сотрудники которых подписались под письмом: “Укрпочта”, "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Институт безопасности АЭС НАН Украины и ПАО “Запорожсталь”.

А ​​в Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей.

Напомним

Ряд предпринимателей Украины подписали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому за отставку главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева. Однако журналисты обратили внимание на то, что под письмом может подписаться любой – даже несуществующая компания. Поэтому они решили проверить, существует ли какая-нибудь модерация подписантов, чтобы избежать подписей от так называемых ботов. Для этого – зарегистрировали десяток фейковых компаний, от имени которых подписали письмо. Таким образом удалось выяснить, что никакой модерации нет. Поэтому все боты сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку господина Гетманцева с его должности.

Кроме того, среди подписантов письма обнаружили военнослужащих, пенсионеров, студентов и других “бюджетников”, которым невыгодно выступать против повышения налогов, ведь зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.