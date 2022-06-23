Украина предлагает обратиться в ООН для введения над Одессой режима безопасной гавани

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 23 июня. УНН. Украина в парламентской ассамблее Совета Европы предлагает обратиться в ООН для внедрения механизма вывоза продовольствия из Одессы. Об этом УНН рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который принимал участие в дебатах.

Детали

Так, со слов нардепа, в ПАСЕ сегодня состоялись дебаты на тему деблокады Черного моря и ее последствий, взыскания будут впереди — а сегодня парламентарии предоставляли собственные предложения.

Наталуха отметил, что те тезисы и предложения, которые он предоставил, в частности касались того, что не нужно относиться к блокировке украинских портов как к угрозе голода или кризиса только в странах “третьего мира” — речь и о странах Европы, где уже сейчас наблюдается рост потребительских и производственных цен.

Цитата

“Мы говорим о том, что этот кризис — глобальный. И для того, чтобы разрешить этот глобальный кризис, я лично порекомендовал коллективно обратиться в Организацию Объединенных Наций для введения над Одессой по меньшей мере режима так называемой безопасной гавани. За это должна проголосовать Генеральная ассамблея, а не Совет Безопасности, потому что это касается каждого, это решение касается каждой страны. И таким образом ввести специальный режим и обеспечить вывоз продуктов, которые заблокированы на сегодня в одесском порту”, — сказал Наталуха.

“Я считаю, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна провести заседание совместно с ПА НАТО и перейти так же к согласованных выводов по поводу дальнейших скоординированных действий — либо в контексте ООН, либо в контексте турецкого сценария. Нам нужно показать миру, что россия использует пищу как шантаж”, — добавил он.

Напомним

ПАСЕ должна была провести специальные дебаты относительно блокады Черного моря и ее последствий. Это была инициатива Украины, которую поддержала Группа консерваторов в ПАСЕ, и большинство делегатов.