Дефолт был бы проблемой, если бы россия была нормальной страной – советник ОП

КИЕВ. 27 июня. УНН. Дефолт россии не стал неожиданным и мало что изменит. Такое мнение в комментарии УНН высказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

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“Я бы сказал, этот дефолт — полностью ожидаемый. Говорить, что это полностью кадинально изменит ситуацию для россии я точно не буду. Так, ситуация у них экономически будет ухудшаться с каждым днем, с каждыми дополнительными санкциями, особенно после сегодняшней встречи „Группы семи“, когда будут приняты обсуждаемые дополнительные ограничения в первую очередь, связанные с нефтяным бизнесом россии”, — отметил собеседник УНН.

Детали

Из его слов, для россии, в которой дефолт кстати отрицают, санкции будут более разрушительными, чем это состояние.

“Дефолт важен только для нормальной страны. Дефолт проблематичен для любой нормальной страны, которая даже не просто развивается, а которая находится в условиях временных трудностей, когда она не может уплатить в действительности внешние обязательства”, — объясняет Устенко

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Как отмечает советник президента, проблема для такой страны — если она объявляет дефолт, если не может произвести платежку, то это означает, что она отрезает себя от мировых рынков, международных рынков заимствования капитала, международных финансовых рынков.

“А россия уже отрезана от международных финансовых рынков. То есть, для нее последствия, которые должны были бы произойти после этого дефолта, произошли еще раньше, после первого пакета санкций”, — добавил он.

Контекст

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило о том, что россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранном валюте, что стало кульминацией западных санкций, что закрыли путь для платежей зарубежным кредиторам.

В кремле дефолт отрицают — говорят, эти утверждения являются “совершенно неправомерными”.