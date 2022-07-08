"Соловьев со Скабеевой будут сидеть с камерой в кустах": Жданов рассказал о планах путина относительно стран НАТО

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент россии владимир путин будет провоцировать НАТО на любую агрессию в свою сторону. Об этом журналистам УНН сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что россия не пойдет в открытый конфликт в отношении Латвии и Литвы, потому что они в Альянсе, но будет делать все возможное, чтобы спровоцировать стран-членов НАТО.

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“Есть угроза (для НАТО - ред.) только в плане провокационных действий и политических угроз (...) путин понимает, что НАТО никогда не пойдет первым в наступление против российской федерации. Но россия будет провоцировать НАТО. Они тоже на Альянс первыми не пойдут, потому что сами понимают разницу между вооруженными силами россии и НАТО.

Спровоцировать на первый выстрел, чтобы затем обвинить Альянс в агрессивности – вот в этом смысле да – это основная стратегия рф. Я даже не сомневаюсь в том, что россия способна подготовить что-то на границе: будут ездить танки вдоль пограничных столбиков, стрелять во все стороны и провоцировать, чтобы НАТО как-то ответило каким-либо агрессивным действием.

А Соловьев со Скабеевой будут сидеть с камерой в кустах, чтобы это снять и сразу же презентовать это на Совбезе ООН. Мол, смотрите, НАТО совершило агрессивные действия против россии, но россия открыта для переговоров”, - рассуждает Жданов.

Эксперт отметил, что после таких провокаций со стороны россии, путин может превратиться из агрессора в жертву и вернуться на мировой политический Олимп.

“После таких провокаций все может перевернуться с ног на голову, а путин вернется на Олимп мировой политики, потому что переговоры уже нужно будет проводить не с Киевом, а со всем миром.

Вот чего добивается путин. Его стратегия – спровоцировать и сразу же сдаться в плен, сесть за стол переговоров, потому что это не он напал, а якобы на него”, - сообщил военный эксперт.

Добавим

Недавно министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия должна восстановить обязательную военную службу в связи с вторжением россии в Украину.

А экс-президент Латвии Валдис Затлерс считает, что президент россии путин живет идеями российской империи и думает лишь о захвате новых земель.

При этом, как выяснилось, напасть на территорию Украины путин планировал уже давно, обуздав к этому президента беларуси лукашенко.

А помогать ему в этом мог российский олигарх Дмитрий Мазепин, который имел собственную выгоду для своего бизнеса как на территории беларуси, так и на территории Украины (аммиакопровод “Тольяти-Одесса”, через который предприятие Мазепина транспортировало аммиак из россии в страны Запада).

Несмотря на это, аммиак также транспортируется через Латвию, где хранится в крупнейшем на Балтийском море терминале Ventamonjaks, более 50% акций которого принадлежат компании Uralchem ​​Freight Limited, также имеющей отношение к Мазепину. Бизнесмен попал под санкции ЕС, из-за чего счета Ventamonjaks оказались замороженными и оно не смогло расплатиться за услуги по хранению 40 тысяч тонн жидкого аммиака. Как сообщают латвийские СМИ, в июне месяце этот аммиак исчез со складов, однако куда он девался - неизвестно.