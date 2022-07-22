Политолог рассказала, почему Германия замедляет поставки оружия в Украину

КИЕВ. 22 июля. УНН. За время полномасштабного вторжения рф в Украину Германия пережила революционную трансформацию: от страны, которая со времен Второй мировой войны не поставляла никому оружие, в страну, которая предоставляет оружие Украине, хотя и медленными темпами. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Олеся Яхно.

Причина медлительности заключается в зависимости от российских энергоносителей и экономических проблемах, связанных с этим.

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«Нам кажется, что все происходит медленно, ведь нам нужна военная помощь в большом объеме уже сейчас, потому что каждый день гибнут украинцы. И от наличия того или иного оружия зависит, какими будут результаты на фронте. Но с точки зрения самой Германии там происходят радикальные и революционные трансформации. Надо вспомнить, что Германия вообще не снабжала оружие никому, такова была ее позиция после Второй мировой войны. Страна избегала какого-либо военного участия, ведь имела комплекс войны. Поэтому для Германии, которая стала поставлять оружие Украине, которая отказывается от «Северного потока-2», которая ставит целью полностью избавиться от энергетической зависимости от россии, - это революционные трансформации», – отметила Яхно.

Однако существует другая сторона – договоренности, которые достигаются по поставкам оружия, периодически или затягиваются во времени, или Украина получает меньше, чем это было обещано.

«Я списываю это на то, что Германия, как и другие страны ЕС, находится в непростой экономической ситуации, что может вызвать определенные дискуссии внутри общества. Уже есть данные, по которым, если россия полностью перестанет поставлять газ, а такая перспектива есть, Германия полностью потеряет 4,8% производства. Также есть и другие данные по инфляции. Поэтому я связываю эту медлительность, даже если уже приняты решения, с экономическими проблемами», – считает политолог.

Детали

Кроме того, по словам эксперта, Германия сейчас перестраивается в ряде сфер. В частности, в оборонной политике и энергополитике. Вполне возможно, что немецкие власти сначала стараются осуществить перестройку, избавиться от энергозависимости от россии и укрепить оборонную способность страны, а уже потом в полной мере помогать Украине.

«Есть еще одна составляющая – Запад боится. То, что россию никто не поддерживает – это факт, и никакого обратного процесса уже не будет. Но сейчас у западных стран существует две позиции. Одна состоит в том, что нужно как можно больше предоставлять Украине оружие, чтобы ВСУ как можно скорее перешли в контрнаступление и завершилась война. Такой позиции придерживаются страны, которые понимают угрозу, в частности, страны Балтии, Восточной Европы, Великобритания, США. А есть страны, которые считают, что нужно не допустить захвата Украины россией. И в то же время не допустить сиюминутного уничтожения самой россии, ведь есть риски применения ядерного оружия. Такая позиция состоит в том, что нужно предоставлять столько оружия, чтобы Украина не проиграла, но не могла уже сейчас активно осуществить контрнаступление. И, возможно, Германия является сторонником второго варианта. Они могут бояться непрогнозируемости, поэтому оказывают военную помощь постепенно и дозированно», – добавила Яхно.

Напомним

Немецкий канцлер Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину будут продолжаться. Но если посмотреть на список федерального правительства, то видно, как мало действительно доставляется в Киев.