У российского олигарха Мазепина были и есть большие интересы в беларуси - Павел Латушко

КИЕВ. 28 июля. УНН. Российский олигарх Дмитрий Мазепин, который связан с Украиной, имел и продолжает иметь большие интересы в беларуси. Об этом в эксклюзивном комментарии журналистам УНН рассказал белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко.

Он подчеркнул - Мазепин был связан с беларусью уже давно и даже пытался взять под контроль калийный бизнес в государстве.

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“Мазепин имел и продолжает иметь большие интересы в беларуси. Он занимался калийным бизнесом и пытался взять под контроль калийный бизнес в беларуси, объединив его с "Уралхимом" (российский концерн, ранее принадлежавший Мазепину - ред.). А все для того, чтобы этот консорциум мог диктовать и определять во многом мировые цены на калийные удобрения", - рассказал Латушко.

Он напомнил, что в 2020 году с помощью Мазепина Кремль пытался взять под контроль лукашенко.

"Фамилия Мазепин очень громко звучала в белорусской внутренней политике в 2020 году, да и на тот момент его мама, насколько я знаю, проживала в беларуси. Об этом писали открытые источники и он сам признавался в этом в своих интервью.

Именно тогда (во время протестов против лукашенко в 2020 году - ред.) Мазепин предпринял попытку публично поддержать демократические изменения в беларуси. И это было прочитано как попытка Кремля сместить лукашенко на должности.

Но необходимо реально оценивать ситуацию и понимать, что он (Мазепин - ред.) был просто одним из винтиков, одним из инструментов Кремля для того, чтобы создать ситуацию дискомфорта для лукашенко, чтобы продемонстрировать силу Кремля", - пояснил оппозиционный политик.

Напомним

В конце 2020 года когда-то публичная компания “Уралкалий” после заключения определенных соглашений перешла под контроль корпорации “Уралхим”, мажоритарным владельцем которой был до последнего времени Дмитрий Мазепин (после того, как на него наложили санкции – Мазепин отдал части компании своим приспешникам).



В свое время бизнесмен планировал активную деятельность в направлении “слияния” "Беларуськалий” с “Уралкалием”, подключив к этому свои связи в Сбербанке россии (в лице Германа Грефа — главы Сбербанка рф), надеясь на благоприятные отношения с лукашенко, который должен помочь слиянию этих двух компаний (со штаб-квартирой и центром финансирования в москве).

Однако все пошло не по плану: лукашенко эти условия не принял и процесс переговоров вошел в тупик. После проведения президентских выборов в беларуси, вызвавших всплеск народного возмущения и акты применения силы, Мазепин решил сыграть на этом и призвал оппозицию создать тот же комитет национального спасения.

Как отмечают иностранные эксперты, Мазепин, возмутившийся на лукашенко из-за его отказа помочь в слиянии белорусской и российской компании, решил помочь путину в “оккупации беларуси” и планировал создать якобы “оппозиционный” комитет, параллельно, как заявлял Протасевич, финансируя Nexta.

Главной же целью Мазепина, несмотря на его заявление о непричастности к финансированию белорусских оппозиционеров, была помощь путину во взятии беларуси "на крючок", чтобы заручиться поддержкой этого государства в войне с Украиной, нападение на которую путин готовил уже давно.

Для Мазепина же “оккупация” беларуси россией была, вероятно, на руку, ибо из-за войны в Украине, как оказалось, он планировал получить себе “Одесский припортовый завод”, обещая президенту рф путину быструю сдачу Одессы.