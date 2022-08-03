Военный эксперт рассказал о вероятности сухопутного вторжения со стороны беларуси

КИЕВ. 3 августа. УНН. Армия беларуси может приступить к сухопутному вторжению только вместе с российскими подразделениями. Однако это скорее будут отвлекающие или второстепенные удары во избежание переброски украинских войск на другие направления. Ведь для захвата территории у них нет достаточно сил. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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«Угроза со стороны беларуси есть всегда, ведь это часть территории, с которой ведется война и летят ракеты. Мы постоянно наблюдаем усовершенствование систем, которые могут в дальнейшем усугублять угрозу со стороны беларуси. Именно системы радиоэлектронного подавления предназначены в том числе для того, чтобы мы не могли использовать беспилотные летательные аппараты. Также они могут создавать препятствия нашим самолетам в том случае, когда мы начнем отражать агрессивные действия со стороны белорусской армии. Поэтому перемещение и развертывание таких установок создают дополнительную напряженность и добавляют факторы, свидетельствующие о возможной угрозе широкомасштабного вторжения со стороны беларуси», – сообщил Грабский.

Детали

Относительно того, действительно ли белорусская армия сможет совершить сухопутное вторжение, эксперт отмечает, что самостоятельно – нет. Белорусские военные могут это сделать вместе с российскими подразделениями. Последних в достаточном количестве и необходимого для наступления качества там нет. Поэтому ВСУ отслеживают ситуацию, чтобы быть готовыми при интенсивном перемещении российских группировок на территорию беларуси. Однако это будут скорее отвлекающие маневры, чтобы не наши вооруженные силы удерживали на севере часть подразделений.

«Чтобы сосредоточить достаточное количество войск на белорусском направлении, нужно задать вопрос зачем и какие цели преследуются. В этом направлении не существует никаких целей, кроме Киева. А Киев они сейчас взять не могут, чтобы целесообразно было сосредоточивать такое большое количество войск. То, что можно там сделать, – это лишь отвлекающие или второстепенные удары, чтобы не допустить перемещения наших резервов на другие направления», – отметил эксперт.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщает, что в приграничных с нашим государством районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами республики беларусь.