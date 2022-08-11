Геи, БДСМщики и любовницы: экс-депутат госдумы рф рассказал о предпочтениях руководства россии

КИЕВ. 11 августа. УНН. россия - страна, которая яро выступает против ЛГБТ. Недавно в госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений". При этом в кулуарах все чаще говорят о том, что среди руководящих лиц страны-агрессора очень много скрытых геев. Экс-депутат госдумы рф Илья Пономарев в комментарии журналистам УНН рассказал, кем на самом деле являются те, кто называет себя гомофобами.

Детали

По его словам, спикер госдумы рф Вячеслав Володин, экс-премьер Виктор Зубков, председатель бюджетного комитета госдумы рф Андрей Макаров – геи. И об этом все знают.

“Есть люди, которые более-менее открыты, о которых все все знают. Все знают про Володина, например, или про Зубкова, или про Андрея Макарова. О них известно хорошо. Про Грефа (председатель правления "Сбербанка россии" - ред.)

я точно знаю, что он не гей. Может быть он би, или скорее всего БДСМными делами увлекается, при этом гетеросексуален”, - пояснил Пономарев.

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Он добавил, что президент россии путин, который якобы выступает за “традиционные семейные ценности”, имел и имеет любовниц до сих пор.

“Про путина – у меня есть определенная информация, к которой я очень серьезно отношусь, она из правильного источника, но я не могу вам ее раскрывать, потому что это поставит человека в опасность. Могу сказать, что у него точно были гомосексуальные контакты, но я знаю при этом, что были контакты и с девушками… Знаю некоторых, но все таки мне кажется, что он чем дальше тем больше по мальчикам. Когда-то у него были любовницы, известная Светлана Кривоногих, например, которая от него родила ту самую дочь, но в последнее время все таки он, по моему, больше по мужской части”, - рассказал Илья Пономарев.

Добавим

В СМИ и ранее появлялась информация о том, что люди, приближенные к президенту рф, имеют любовниц. Да сам путин не особо скрывает свою связь с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

При этом, если одни политики и бизнесмены изменяют сами, то другие становятся жертвой измены, как Дмитрий Мазепин - российский олигарх, бывший глава концерна “Уралхим”.

Как сообщал ряд СМИ, супруга олигарха изменяла ему с его лучшим другом. Более того, далеко не все дети Мазепина оказались действительно его. Двое старших детей оказались его собственными, отцом среднего — лучший друг, а младший ребенок был неизвестно от кого. После скандала, который вспыхнул на этой почве, супруги развелись и Мазепин до сих пор остается один.