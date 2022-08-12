"Несет коррупционные риски": в антикоррупционном Комитете ВР раскритиковали инициативу по уменьшению зарплат нардепов

КИЕВ. 12 августа. УНН. Законопроект авторства нардепа Антона Яценко по поводу уменьшения зарплат народных избранников до минималки несет в себе коррупционные риски. Об этом в комментарии УНН рассказала глава антикоррупционного Комитета ВР Анастасия Радина.

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“Моя личная позиция, что такой законопроект несет в себе коррупционные риски, ведь люди, которые, фактически, принимают решения по всему государственному бюджету, не могут получать копейки, потому что тогда такой народный депутат, который принимает решения по важнейшим вопросам государства, по распределению бюджета, а сам получает три копейки, он является одним ходячим большим коррупционным риском. Потому что это увеличивает риски взяточничества и удешевляет для коррупционеров такое взяточничество в разы. Мне кажется, это неприемлемо”, – отметила Радина.

Напомним

Внефракционный нардеп Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

Народные избранники и эксперты называют такую ​​инициативу популистской. Мол, Яценко пытается пиариться на беде украинцев. К тому же некоторые коллеги Яценко обращают внимание, что для него депутатская зарплата, пожалуй, и не имеет большого значения, ведь он успел навариться на своих коррупционных схемах. А аналитики движения “Честно” отмечают, что нардеп только на рекламу в Facebook тратил больше, чем зарабатывал как депутат.

Отметим, по данным ОПОРЫ, с начала полномасштабного вторжения и до 5 июля Яценко не зарегистрировал ни одного законопроекта ни как автор, ни как соавтор. Поэтому, вероятно, законопроект о зарплатах нардепов – его первая законодательная инициатива с начала полномасштабной войны.