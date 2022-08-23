Зеленский рассказал, будут ли вводить санкции против пророссийского букмекера 1xBet
Владимир Зеленский
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время итогового брифинга после Саммита Крымской платформы заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией. Так он ответил на вопрос журналиста УНН о работе пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.
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«Есть конкретное поручение ввести санкции и разобраться со всем российским бизнесом, работавшим в Украине: законно, незаконно, кто за ним стоит и т.д. Я знаю, что там есть комплексное решение, большой список из тех или иных компаний. Мне все равно чем они занимаются, нас интересуют только их корни. Кто за этими компаниями стоит», – заявил Президент.
Напомним
Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet, владельцами которой являются россияне. Украинцы выступили против ее работы и призвали Президента аннулировать ей лицензию.
Зеленский ответил и предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.
В то же время в КРАИЛ российского следа в компании 1xBet до сих пор не видят.