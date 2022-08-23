Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,57 -0,1755 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды
"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
2910

Зеленский рассказал, будут ли вводить санкции против пророссийского букмекера 1xBet

Зеленский рассказал, будут ли вводить санкции против пророссийского букмекера 1xBet

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время итогового брифинга после Саммита Крымской платформы заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией. Так он ответил на вопрос журналиста УНН о работе пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.

Цитата

«Есть конкретное поручение ввести санкции и разобраться со всем российским бизнесом, работавшим в Украине: законно, незаконно, кто за ним стоит и т.д. Я знаю, что там есть комплексное решение, большой список из тех или иных компаний. Мне все равно чем они занимаются, нас интересуют только их корни. Кто за этими компаниями стоит», – заявил Президент.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet, владельцами которой являются россияне. Украинцы выступили против ее работы и призвали Президента аннулировать ей лицензию.

Зеленский ответил и предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

В то же время в КРАИЛ российского следа в компании 1xBet до сих пор не видят.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, игорный бизнес, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.