Фонд госимущества вскоре получит нового руководителя: основной кандидат - из "Голоса"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада в ближайшее время планирует назначить главу Фонда госимущества, сообщает УНН.

В настоящее время основным кандидатом на этот пост является нардеп из фракции "Голос" Рустем Умеров.

Известно, что 6 сентября запланировано провести заседание фракции партии "Слуга народа", на котором будут обсуждаться кадровые вопросы.

Вероятно, голосование кандидатуры Умерова на должность главы ФГИУ состоится на ближайшем после заседания фракции заседании ВР.

Напомним

Должность председателя ФГИУ находится вакантной с февраля 2022 года, когда с нее ушел Дмитрий Сенниченко (назначен на должность в 2019 году).

Исполняла обязанности руководителя Фонда первая заместительница Ольга Батова. Но еще в конце июля она написала заявление об уходе.

Добавим

Рустем Умеров, до избрания нардепом, являлся главным исполнительным директором компании ASTEM. Также советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Заместитель руководителя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Являлся инициатором отмены свободной экономической зоны "Крым". Нардеп также поддерживал отмену поставок воды на территорию полуострова до его деоккупации.