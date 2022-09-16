Военный эксперт объяснил, как ВСУ удалось осуществить молниеносное и успешное контрнаступление на Харьковщине

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинским военным удалось осуществить молниеносную и успешную контрнаступательную операцию на Харьковском направлении благодаря, в частности, подготовке, мотивированности личного состава и ударам по позициям российских войск, складам, командным пунктам. Об этом журналисту УНН рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Цитата

«Несколько факторов. Во-первых, это подготовка, которая заключается в стратегии и тактике, реализации и проведении, внезапности, элементы военной хитрости. К этому еще можно добавить мотивированность личного состава, потому что украинские силы обороны знают за что они воюют. Они на своей земле, отвоевывают свое, деоккупируют нашу территорию, в отличие от россиян, которые являются захватчиками. Второй элемент - это подготовка, которая заключалась в том, что где-то с августа месяца украинские силы наносили точечные удары по позициям российских войск, по складам, срывали логистику, насколько возможно, били по командным пунктам, скоплению силы. А третий элемент - это молниеносность, скорость и эффективность, мы это все увидели», - рассказал Мусиенко.

Детали

Он отметил, что есть еще один элемент: российские войска были несколько ослаблены, деморализованы. И часть из них перебросили с Изюмского направления на юг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ освободили 388 населенных пунктов в Харьковской области

«Дело в том, что на группировку войск, которая находилась возле Изюма, у россии были большие планы где-то в мае. Они отступили от Киева, Чернигова, пошли в Белгородскую, Курскую области на перегруппировку, доукомплектование, и потом их большими силами начали бросать на Харьковщину. Соответственно, они двигались в сторону Изюма, там у них через Купянск была организована железнодорожная поддержка и сухопутная автомобильная», - сказал Мусиенко.

Он отметил, что план у них был в том, чтобы создать оперативное окружение украинским силам обороны на востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и войск рф

«Каким образом? Северная группировка двигалась на Славянск, а в это время другая группировка российских войск пыталась прорваться через Гуляйполе на Запорожском направлении и восточнее Гуляйполя. Таким образом, они хотели идти друг другу на встречу и замыкать котел для украинских сил в Донецкой и Луганской областях. Эти все планы уже не удастся реализовать, потому что первое - они были прочитаны, второе - помните они пугали котлами? Все их пропагандисты рассказывали: "Вот будет котёл!" и что в результате? Ни одного не было! Со всех возможных рискованных направлений украинские силы плавно отошли с боем», - рассказал Мусиенко.

Эксперт отметил, что стратегия в том, что враг не может понять наши дальнейшие действия.

«Даже когда мы публично обсуждаем, понять "а где же будет дальше?" они не могут. Кто-то сказал: "А я вот думаю...", а я вообще не думаю, я говорю: "Может будет в десяти направлениях. Думайте где, ищите где, перебрасывайте свои войска, юг-восток, восток-юг, пусть они морочат головы, пусть они и дальше деморализуются. Потому что войска ездят туда-сюда: там получили, там получили, там, а в результате отступают глобально», - отметил Мусиенко.