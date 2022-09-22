Железняк рассказал, когда Верховная рада будет рассматривать вопрос о наложении санкций против 1xBet

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил в эксклюзивном комментарии журналистам УНН, что вопрос о наложении санкций против пророссийского букмекера 1xBet, который до сих пор функционирует в Украине, будет обсуждаться в Верховной раде уже в следующем месяце.

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“3 октября у нас будет заслушивание главы Бюро экономической безопасности на комитете, даже на двух: во время совместного заседания нашего комитета (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, - ред.) и правоохранительного. Во время заседания в том числе спросим и об этом (1xBet, - ред.)”, - сообщил Железняк.

Нардеп подчеркнул, что заниматься вопросом функционирования в Украине букмекерской компании с российскими корнями должны НАПК, БЭБ, СБУ и КРАИЛ.

“Если будет подтверждаться собственность россиянами какой-либо компании в Украине, то сейчас эта собственность должна перейти к государству в управление АРМА и затем либо продана, либо если это денежные активы – конфискована государством. И здесь нет никакой разницы это беттинговая компания или любая другая. Подход должен быть одинаковый”, - подчеркнул первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Контекст

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей пока не нашла оснований, чтобы инициировать введение санкций против букмекерской конторы 1xBet несмотря на ее российские корни.

В то же время наложить санкции на букмекера и национализировать его активы уже призывают народные избранники.

Ранее разобраться с 1xBet призвали спортсмены, военнослужащие и общественные деятели.

Однако несмотря на аннулирование лицензии, все сайты-зеркала 1xBet до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно делать ставки, играть в онлайн-казино и игры, а на компанию так и не наложили санкции.