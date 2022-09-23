Есть ли основания для признания России государством-спонсором терроризма - рассказал политолог

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Чтобы государство получилос статус “спонсор-терроризма”, необходимы доказательства, что оно оказывало военную и финансовую помощь организациям, которые в мире признаны террористическими, но никак не подчинены данному государству. Есть ли такие доказательства по отношению к России, в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

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«У меня непопулярная точка зрения. Она заключается в том, что Россию нельзя признать спонсором терроризма. Ведь спонсором терроризма признают те государства, которые оказывают финансовую или военную помощь экстремистским организациям, действующим на территории других государств. То есть эти организации не являются подразделением или в подчинении данного государства. Финансово зависимыми – да, но не подчиняются стране, которая оказывает эту финансовую помощь. В Европе и США звучали аргументы, что Россию нужно признать спонсором терроризма, за то, что она совершила в Южной Осетии, Абхазии, на Донбассе. Но параллельно возникает вопрос: а какие организации признать террористическими? Была точка зрения, что это могут быть сепаратистские организации. Но согласно международному праву, они и так являются сепаратистскими организациями. Их можно попытаться признать террористическими на мировом уровне, но для этого нужно собрать доказательства, что руководство данных организаций давало указания осуществлять террористические акты», – рассказал Воля.

Например, история со сбитым малайзийским “Боингом”, расследование которого подходит к завершению. Расследованием доказано, что отдельные представители сепаратистских организаций, которые находились на территории, подконтрольной России, из “Бука” сбили самолет. Однако, нет доказательств, что это было сделано именно из “Бука”, который специально предоставила Россия. Кроме того, возникает еще один вопрос: было ли это умышленное действие проти пассажирского самолета, или был отдан приказ кого-то из руководителей так называемых “л/днр”. В Украине они признаны террористическими, но в мире – нет, напоминает эксперт.

«От Кулебы звучало заявление, что ЧВК “Вагнер” является террористической организацией. Но это военная компания, экономический субъект в рф, она легально действует и не является запрещенной организацией в мире, которую обвиняют в терроризме. Поэтому я не вижу юридических оснований признавать Россию спонсором терроризма. Компромисс может заключаться в том, чтобы ввести против России санкции, которые вводятся против стран-спонсоров терроризма. И, кстати, в США уже предложили эту идею», – сказал политолог.

Например, Иран – государство спонсор-терроризма за поддержку организаций, действовавших на территории Сомали и странах Ближнего Востока. Западные страны признали эти организации террористическими. Они получали помощь от Ирана в виде оружия, денег, драгоценных металлов и технологий. Однако это не иранские организации. Если доказать, что Россия спонсировала, например, аль-Каиду, тогда можно поднимать вопрос о предоставлении ей статуса спонсора терроризма.

По словам политолога, есть еще и другой вариант – признания России государством-террористом. Но в таком случае тоже необходима юридическая четкость. Например, события на Донбассе, длившиеся до 24 февраля 2022 года. Ведь если их признать войной, то россия совершала не террористические акты, а военные преступления. Потому что актом терроризма считается атака на гражданскую инфраструктуру, преступления в отношении должностных лиц, политиков и гражданских лиц в мирное время. В условиях войны это военные преступления.

«После полномасштабного вторжения Россию можно назвать не спонсором терроризма, а государством-террористом. Ведь сейчас она наносит удары по гражданской инфраструктуре, по теплоэлектростанциям. Это нельзя назвать терактом, ведь идет война между двумя государствами. Удары по тыловым объектам гражданской инфраструктуры во время войны – это военные преступления. Но вопрос, будут ли это делать. Есть мнения, что присвоение этого статуса может навредить самой Украине. Есть опасения, россия может потом пойти еще дальше и вести себя более вызывающе и жестоко», – добавил Воля.

Напомним

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Конгресс и администрация Байдена обсуждают применение в отношении России санкций, аналогичных ограничениям, которые накладываются на государства-спонсоры терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать Россию государством-спонсором терроризма для того, чтобы зверства оккупантов, как в Буче, Мариуполе, Изюме больше не повторялись.



