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Голосование в Раде за отставку Шевченко состоится в четверг, по кандидатам на должность идут консультации - Гетманцев

Голосование в Раде за отставку Шевченко состоится в четверг, по кандидатам на должность идут консультации - Гетманцев

Даниил Гетманцев

КИЕВ. 4 октября. УНН. Верховная Рада будет голосовать за отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины в этот четверг, 6 октября. Об этом журналисту УНН сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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“Голосование состоится в этот четверг. По кандидатам на эту должность сейчас идут консультации”, – сообщил нардеп, не называя фамилии претендентов.

Добавим

Сегодня Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост "в силу причин, связанных со здоровьем".

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщили, что главным претендентом на должность главы НБУ - после заявления Шевченко об отставке - является Андрей Пышный, бывший глава Ощадбанка.

Источник: УНН
Теги: ВР, НБУ, Украина
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