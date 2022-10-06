"Коррупционеры пишут законы о борьбе с коррупцией": политолог рассказал, почему в Раде остаются подозреваемые в преступлениях нардепы

КИЕВ. 6 октября. УНН. Лишить мандата подозреваемого в преступлениях депутата возможно только после приговора суда, поэтому в Верховной Раде продолжают работать парламентарии, против которых открыты уголовные дела. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Александр Кочетков.

Детали

Украинское законодательство выстроено таким образом, что, даже если против нардепа открыто уголовное дело по коррупционным или другим преступлениям, он остается работать, пока не будет вынесен приговор суда, на что могут уйти годы. По словам Кочеткова, необходимо менять систему, чтобы на это имели влияние избиратели.

“К сожалению, наше законодательство не предусматривает прямой ответственности. Этим (расследованием коррупционных преступлений – ред.) должно заниматься НАПК – выявлять такие факты, передавать НАБУ, а НАБУ должно проводить следствие, далее решение Антикоррупционного суда, и только после того рассмотрение ВР (о лишении депутата мандата – ред.). То есть абсолютно сознательно разработана такая процедура, которую реализовать практически невозможно. Она крайне сложная. Потому что коррупционеры пишут законы о борьбе с коррупцией. Сама процедура лишения депутата депутатства у нас по факту не прописана, ее не существует (...). Надо целиком менять систему, выстраивая практическую зависимость депутата от избирателя”, – отметил политолог.

Напомним

Офис Генпрокурора недавно открыл два уголовных производства против народного депутата Антона Яценко: относительно незаконного обогащения и внесения недостоверных данных в декларацию.

Отметим, журналисты уже давно говорили о признаках незаконного обогащения у нардепа, в частности о большом количестве элитной недвижимости в Киеве и пригороде, записанном на его родственников.

Кроме того, Антон Яценко известен причастностью к коррупционным схемам. В 2018 году журналисты обнаружили такую схему в системе оценки недвижимости, связанную с электронными площадками-посредниками. По данным СМИ, эти площадки за деньги обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества, впрочем фактически никакого функционала не имели.

По оценке журналистов, за первый месяц работы этой схемы сайты-посредники заработали минимум 23 миллиона гривен. Расследователи нашли признаки того, что эти площадки могут быть связаны с Антоном Яценко. В 2019 году Верховная Рада приняла законопроект, который ликвидировал так называемые “площадки Яценко”. Впрочем сам нардеп так и не был привлечен к ответственности.