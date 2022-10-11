"Сейчас Западу необходимо предпринять масштабные шаги" - политолог о массовых атаках рф по Украине

КИЕВ. 11 октября. УНН. Ответ Запада на массовые атаки по территории Украины должен содержать три составляющие: военную - в виде помощи по ПВО; экономическую - в виде наложения санкций на страны, торгующие с россией; а также политическую - в виде предоставления рф статуса страны-спонсора терроризма. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

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«Прежде всего, Запад может отреагировать помощью по ПВО, это если говорить о военной составляющей. Военная тактика россии всем очевидна: поражения непосредственно на линии фронта и отвоевание Украиной своих территорий на востоке и юге - россия может только ответить ракетными ударами. Уже все хорошо понимают, что ракетные удары имеют четкое направление на объекты критической инфраструктуры, чтобы создать проблемы зимой и психологически давить, чтобы у людей не было нормального способа жизнедеятельности, кроме как мыслей об угрозе жизни. А тема ПВО обсуждается уже достаточно давно и сейчас все увидели ее актуальность», – рассказала Яхно.

Второй составляющей реакции могут стать экономические санкции. А именно так называемые вторичные санкции, то есть против стран, которые не поддерживают антироссийский санкционный пакет и дальше помогают рф поддерживать экономику и делать менее ощутимым для россиян влияние от войны.

«И третье – это политическая составляющая. А именно признание россии страной-спонсором терроризма. Это станет стимулом для стран, которые до сих пор имеют экономические связи с россией, потому что тогда они будут признаны пособниками страны-спонсора терроризма. Кроме того, участие россии в Совбезе ООН. Об этом постоянно говорится, но механизмов, как лишить россию членства в Совбезе ООН пока никто не предложил. Есть также проблема беларуси, из которой идут обстрелы Украины. Пока никто не знает, что с этим делать. И с недавних пор еще возникла проблема Ирана. Имею в виду дроны “шахиды”, которые россия получает и активно применяет в последние недели. Здесь должен быть ответ, возможно в виде санкций или иных действий в отношении Ирана. То есть сейчас Западу необходимо осуществить масштабные шаги», – отметила политолог.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созвали после массированных обстрелов Украины со стороны россии.

Украинцы должны быть готовы к возможным массированным атакам по территории Украины со стороны страны-агрессора. Как заявил во время брифинга пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россия “сломала зубы” об украинскую армию и теперь будет терроризировать население, поэтому стоит ожидать дальнейшего обострения.