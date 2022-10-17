В Минобороны сообщили чем, кроме зимней формы, обеспечиваются бойцы на передовой на период холодов

КИЕВ. 17 октября. УНН. В противовес российской армии украинские Вооруженные силы имеют закрепленную в документах культуру обеспечения военных, в том числе и зимой. Что кроме теплой униформы входит в перечень в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

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«Определены все номенклатурные перечни. Есть достаточно богатый ассортимент: перчатки, спектр обуви (надо иметь зимние берцы, бахилы, резиновые сапоги), маскировочные элементы (чехол на шлем, накидка белая), закупаем и палатки (они есть разных конструкций: большие и малые). Особенно важны палатки – понятно, что в условиях войны очень много частей рассредоточено, они не могут находиться в помещениях. Мы также, со своей стороны, занимаемся средствами обогрева. Командование Сил логистики имеет подразделения, которые также занимаются приобретением топлива и обогревателей – это те обогреватели, которые стоят на передовой, в укреплениях, в местах пребывания наших военных. Это совместные усилия. В противовес россиянам, у нас уже была определенная культура и требования, которые прописаны у нас, к обеспечению, в том числе одеждой, в том числе палатками», - рассказал Шаповалов.

Добавим

Замминистра отметил высокие требования к материально-техническому обеспечению военных.

«Именно поэтому, возможно, и есть такие предприятия, которые хотели бы помочь нам, но мы вынуждены отклонять их предложения, потому что они не соответствуют этим требованиям. Поверьте, требования достаточно высокие. У нас есть подразделения, которые занимаются исключительно принятием той продукции по качеству, – это очень ответственная работа», - добавил он.

Напомним

Шаповалов сообщил, что военные на передовой практически на сто процентов обеспечены зимней формой.

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