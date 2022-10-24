"Выглядит, как многоцелевое" - политолог о заявлении шойгу о "грязной бомбе"

КИЕВ. 24 октября. УНН. Обвинения министра обороны россии сергея шойгу относительно “грязной бомбы” направлены на дискредитацию нашего государства, а также партнеров, которые поставляют нам оружие. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

Цитата

«Заявление шойгу выглядит как многоцелевое. В первую очередь оно направлено на дискредитацию Украины перед мировым обществом. И фактически эта “карусель” телефонных звонков шойгу министрам обороны трех ядерных держав, а также Турции, которая поставляет "Байрактары". Скорее всего, это было такое представление со стороны россии, что Украина занимается терроризмом, и попытка выставить партнеров Украины, кто поставляет оружие, в неприличном свете. Но в мире вряд ли кто-то в это поверит, кроме тех государств, которые на Генассамблее ООН голосовали против резолюций, призывающих россию прекратить войну и вывести свои войска с украинской территории. Единственное, что Китай может зацепиться за формулировку и сказать, что необходимо расследование. Прячась за позицией своей нейтральности и беспристрастности, иногда Китай переигрывает. Тем не менее, я считаю правильным, что с украинской стороны предложили направить наблюдателей и начать расследование на территории Украины, учитывая 4-й пункт Будапештского меморандума», – рассказал Воля.

Детали

Кроме того, по словам политолога, заявление рассчитано и на внутреннюю российскую аудиторию, а также людей, воспринимающих политические реалии так же, как и россияне: страны СНГ и российские мигранты на Западе. То есть, первая цель, как считает политолог, – пропагандистская.

«Что касается целей второго порядка, то в определенной степени это можно сопоставить с событиями прошлого года, когда в октябре россия начала учения, а в ноябре и в декабре выдвигала условия, представляя Украину как угрозу для россии. Вполне возможно, что сейчас россия начала кампанию для оправдания в будущем какого-то военного удара или по отдельным объектам на территории Украины, или даже ограниченного ядерного удара. Якобы, что Украина – государство-террорист, и поэтому обратились к ядерным странам, те не захотели наказать Украину, а значит россии ничего не оставалось, как самой разбираться с “киевским режимом”. Вполне возможно, что это начало информационной подготовки к какой-то военной акции. Они назвали Желтые Воды, могут туда несколькими ракетами поцелить, или попытаться по Киеву – "центру принятия решений", как они говорят. Но удар по Киеву, городу-миллионнику, будет огромной гуманитарной катастрофой. Это фактически объявление войны миру, то есть, война выйдет на такой уровень и может стать мировой по количеству реальных участников, которые задействовали свои военные подразделения», – отметил Воля.

Еще одна цель заявлений – запугивание российского общества, что вокруг коварные враги, которые обладают значительной силой. То есть, увеличивая образ врага, российские власти могут попытаться консолидировать россиян, избежав таким образом массовых протестов.

«Я не думаю, что с помощью таких вещей можно перекрыть и оправдать поражения на фронте, оправдать. Но есть заявления о строительстве обороны в белгородской, курской областях, что украинские войска хотят взорвать Каховскую дамбу. В этот ряд можно добавить и “грязную бомбу”. Поэтому сейчас главная загадка заключается в том, это информационная ли это кампания, направленная на оправдание удара, или это просто маскировка слабости и попытка за счет медийной картинки с линиями обороны и обвинениями в ядерном терроризме запугать российское общество, чтобы оно не бунтовало», – добавил политолог.

Напомним

шойгу начал рассказывать о "грязной бомбе" Украины. В Киеве назвали заявления рф ложью и абсурдом.

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил министра обороны рф и его "телефонную карусель", а также, отвечая на заявления о "грязной бомбе" Украины, подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".

После телефонных звонков министра обороны россии сергея шойгу своим коллегам в Великобритании, США, Франции и Турции, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать "грязную бомбу" и обвинить в этом россию, три из этих стран, Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление, где отвергли обвинения.