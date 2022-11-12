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ВСУ закуплено более 13 млн единиц оружия и техники: какие из них отечественного производства

ВСУ закуплено более 13 млн единиц оружия и техники: какие из них отечественного производства

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение последнего года в интересах Вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 млн единиц образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет министра обороны Украины Алексея Резникова за год деятельности в должности, имеющийся в распоряжении редакции.

Речь идет в том числе о ракетах, боеприпасах к артсистемам и т.д.

Детали

Среди переданного на вооружение наших военных есть и образцы новых типов вооружения отечественного производства, в частности, береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, радиолокационные станции «Малахит».

Также военные получили средства связи специального назначения «Лыбидь», комплекс РЭБ для борьбы с БпЛА «Буковель-АД», комплекс препятствования работе техсредств разведки «Нота», средства криптографической защиты, аппаратуру передачи данных, бронированные машины и т.д.

Кроме того, на вооружение приняты крупнокалиберные антиматериальные винтовки отечественного производства Alligator и T-Rex. Наши военные получили 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА.117-02, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, ручные термобарические гранаты, дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков.

Контекст

Как сообщал УНН, в отчете министра обороны Украины Алексея Резникова указывается, что к началу полномасштабного вторжения только 10 процентов вооружения украинских войск были новыми или модернизированными, а запасов артиллерийских снарядов и мин хватило бы максимум на полтора месяца.

Источник: УНН
Теги: оружие, Минобороны, война, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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